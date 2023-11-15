«Пережили ад»: Школьника, которого подожгли старшеклассники, выставили из магазина

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В Екатеринбурге летом двое старшеклассников подожгли 13-летнего школьника. Мальчику отказали в помощи сотрудники магазина, выдворив его за дверь. Об этом рассказала мать подростка изданию «360». Сейчас мальчика выписали из больницы.
Мать ребенка рассказала, что мимо горящего ребенка не прошла мимо супружеская пара. Они вызвали к месту скорую помощь.
Она также рассказала, что по факту поджога уголовное дело так и не завели. Одного из поджигателей ребенка забрали сотрудники патрульно-постовой службы. Женщина предполагает, что мать старшеклассника уговорила медиков не вызывать полицию.
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«Жизнь ребенка висела на волоске, его два раза спустили с того света. (...) Реанимация, низкий поклон, я готова им руки целовать за то, что они две жизни сохранили — моего ребенка и мою», — поделилась мать.
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Алина Юрчак