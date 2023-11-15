«Пережили ад»: Школьника, которого подожгли старшеклассники, выставили из магазина

Прокурор в Басманном суде запросил 14 лет лишения свободы для журналистки Александры Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, об этом сообщила адвокат Елена Федулова в интервью для «РИА Новости».