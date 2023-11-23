Пермский аэропорт эвакуируют из-за посылки с предметами, похожими на гранаты

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Аэропорт в Перми экстренно эвакуируют из-за посылки, в которой находятся похожие на гранаты предметы, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, посылку доставили в грузовой комплекс аэропорта в Перми. Кому именно она предназначалась - не уточняется, однако, известно, что в ней нашли подозрительные предметы, похожие на гранаты.
Три гранаты, находящиеся в мешке, удалось обнаружить с помощью интроскопа. Всех сотрудников грузового комплекса экстренно эвакуировали из здания.
В настоящий момент к зданию аэропорта направляются взрывотехники.
Напомним, ранее из многоэтажного дома на Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы эвакуировали 60 человека, после того как в подъезде были обнаружены две гранаты.
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Три гранаты, находящиеся в мешке, удалось обнаружить с помощью интроскопа. Всех сотрудников грузового комплекса экстренно эвакуировали из здания.
Напомним, ранее из многоэтажного дома на Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы эвакуировали 60 человека, после того как в подъезде были обнаружены две гранаты.
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Евгения Парфентьева