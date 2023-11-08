Подростка, который поджег и убил школьницу, экспертиза признала вменяемым

Фото: istock / OlgaMiltsova
Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего подростка, который летом этого года совершил поджог своей подруги в поселке Октябрьском Пермского края.
Напомним, 8 июля подросток обил горючей жидкостью и поджег свою знакомую. Ее нашел рабочий около железной дороги обгоревшую и без одежды. Через десять дней девочка умерла в больнице из-за полученных травм, ее тело было обожжено практически на 90%.
Кроме того, ссылаясь на врачей и правоохранителей, местные жители говорили, что школьницу изнасиловали, а также заливали ей горючую жидкость в рот и промежность.
Поджигателя поместили в следственный изолятор, а недавно он прошел экспертизу, которая доказала, что он вменяемый.
После смерти девочки следователи ужесточили статью на более тяжкую — «Убийство с особой жестокостью»
Читайте также:
Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд
Алина Юрчак