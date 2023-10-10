Пермячка обвинила в домогательствах сотрудников больницы

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Жительница Перми обвинила в домогательствах сотрудников реанимации, сообщает 59.RU.
По информации СМИ, 34-летняя Людмила Челпанова попала в больницу 14 сентября. Врачи заявили, что женщине необходима срочная операция. Пару дней спустя она очнулась в отделении реанимации, под аппаратом ИВЛ, с дренажем в животе, привязанная к кровати. По словам самой женщины, она находилась в сознании, но сказать ничего не могла.
Далее, как рассказала пациентка, к ней в палату зашли двое молодых врачей в возрасте от 22 до 25 лет. Они начали обсуждать женщину, с откровенными подробностями, и решать, как можно заняться с ней сексом. Затем один из них поднял ее одеяло и увидел, что у женщины началась менструация, это и отпугнуло врачей.
Однако, как заявляет сама пострадавшая, она не может исключать факт насилия в тот момент, когда она находилась в бессознательном состоянии. По ее словам, проснувшись одним утром она обнаружила синяки на своей руке и вырванную из вены капельницу.
Женщина написала заявление в Следственный комитет.
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Далее, как рассказала пациентка, к ней в палату зашли двое молодых врачей в возрасте от 22 до 25 лет. Они начали обсуждать женщину, с откровенными подробностями, и решать, как можно заняться с ней сексом. Затем один из них поднял ее одеяло и увидел, что у женщины началась менструация, это и отпугнуло врачей.
Женщина написала заявление в Следственный комитет.
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Евгения Парфентьева