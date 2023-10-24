Пермяка, который убил отца и год прятал его труп в диване, осудили на восемь лет

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Чайковский городской суд вынес приговор в отношении жителя Пермского края, который убил своего отца и целый год прятал его тело в диване, об этом сообщили в пресс-службе суда.
По информации следствия, в феврале 2022 года между 34-летним мужчиной и его 57-летним отцом разгорелась ссора, в результате которой подсудимый ударил родителя в грудь кухонным ножом. От удара отец скончался на месте.
Труп отца мужчина упаковал в полиэтиленовые пакеты, перемотал скотчем и спрятал в диван.
Родственникам и знакомым мужчина рассказал, что его отец уехал работать на Дальний Восток, однако, год спустя тревогу забила соседка убитого. Ситуация показалась ей неправдоподобной и, в феврале 2023 года, она вызвала к квартире полицию. Уже с порога правоохранители поняли, в чем тут дело, почувствовав характерный запах. В диване обнаружили разложившийся труп отца.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отмечается, что вину свою он признал. Суд вынес ему обвинительный приговор в восемь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима.
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Труп отца мужчина упаковал в полиэтиленовые пакеты, перемотал скотчем и спрятал в диван.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отмечается, что вину свою он признал. Суд вынес ему обвинительный приговор в восемь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима.
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Евгения Парфентьева