Первый замглавы Минздрава посетил раненых при взрыве на АЗС в Махачкале

Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко посетил раненых из-за взрыва на АЗС в Республиканской клинической больнице Дагестана. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.
«Виктор Фисенко, заместитель главы минздрава РФ, приехал на место происшествия и уже встретился с пострадавшими в РКБ», — говорится в заявлении.В министерстве подчеркнули, что для оказания помощи раненым мобилизованы все доступные ресурсы.
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