Песков назвал взломом «экстренное обращение Путина» по радио

Фото: сайт Кремля
«"Обращение Путина", которое прозвучало в эфире на радио, является фейком», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали группу лиц, которую подозревают в организации государственного переворота в республике.
В материале не уточняется, кто конкретно причастен к организации государственного переворота. Однако известно, что злоумышленники готовились к насильственному свержению власти.