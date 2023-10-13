Песков ответил на вопрос о росте числа погибших россиян в Израиле

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент точная информация о россиянах, которые находятся среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта, отсутствует. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь президента России отметил, что наши посольства продолжают свою работу.
Ранее представители посольства РФ в Израиле сообщили, что число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти. По словам представителей посольства, также продолжает расти число пропавших без вести граждан РФ. На сегодняшний день в дипведомстве зарегистрированы 12 пропавших.
По последним данным, в Израиле погибли четверо россиян. Личности троих из них удалось установить: 47-летний уроженец Балтийска, который почти всю сознательную жизнь прожил в Израиле; 34-летний мужчина из города Златоуст, который также прожил в Израиле с 14 лет и 20-летний волгоградец, который служил в израильской армии.
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Ранее представители посольства РФ в Израиле сообщили, что число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти. По словам представителей посольства, также продолжает расти число пропавших без вести граждан РФ. На сегодняшний день в дипведомстве зарегистрированы 12 пропавших.
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Екатерина Коршунова