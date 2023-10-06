Песков рассказал, когда будут ясны причины крушения самолета Пригожина

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Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что «заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было».
ТАСС пишет, что выводы о причинах крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина можно ждать только после завершения следствия. Об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Предположительных дат окончания следствия, пока нет.
Ранее 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Валдай» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ему подробности расследования. Глава следственного комитета доложил, что в телах погибших обнаружили осколки ручной гранаты. Отмечается, что внешнего воздействия на самолет не было.
Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и изучили необходимые документы. Песков заявил, что после выяснения всех обстоятельств дела будет предоставлен доклад.
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«Нет, пока нельзя узнать подробности произошедшего», - ответил представитель Кремля журналистам, подчеркнув, что «заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было».
Ранее 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Валдай» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ему подробности расследования. Глава следственного комитета доложил, что в телах погибших обнаружили осколки ручной гранаты. Отмечается, что внешнего воздействия на самолет не было.
Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следователи изъяли бортовые самописцы и изучили необходимые документы. Песков заявил, что после выяснения всех обстоятельств дела будет предоставлен доклад.
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Мария Фирсова