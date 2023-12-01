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Петербургский курьер пытался разрешить конфликт с таксистом с помощью топора

01 декабря 2023, 16:29
Фото: istockphoto/A_N

Фото: istockphoto/A_N

В центре Санкт-Петербурга дорожный конфликт между курьером на байке и водителем такси едва не закончился разборками в стиле Раскольникова. В качестве аргумента в споре доставщик решил воспользоваться топором.

На светофоре на Вознесенском проспекте перед такси остановился курьер на байке, рассказывает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Молодой человек достал из термосумки топор и пошел к таксисту, желая решить какой-то давний спор, связанный с использованием баллончика, как можно было понять из его агрессивных выкриков. В какой-то момент байк упал, а доставщик отвлекся на свой транспорт. Тогда таксист по встречной полосе обогнул его и уехал.

Курьера с топором разыскивали не только полиция, но и работодатель. В службе доставки рассказали, что уже нашли его и отключили от системы. Он больше не сможет осуществлять доставку заказов. Полицейские еще продолжают выяснение всех обстоятельств инцидента.

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#полицейские
#работодатель
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Мать, жестоко убившая новорожденного ребенка в поезде на МЦК, получила 3 года колонии
Прокуратура: 3 года колонии дали матери, убившей младенца в поезде на МЦК
01 декабря 2023, 16:35

Фото: iStock/sakhorn38

Мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила три года колонии общего режима. Об этом сообщили Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Напомним, 24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда Ласточка на станции Андроновка обнаружено тело новорожденного мальчика. По данному факту была задержана 25-летняя женщина. На допросе она рассказала, что в поезде у нее начались роды. Тогда она пошла в туалет, родила там, а затем убила ребенка.

Всего женщина нанесли младенцу 44 удара ножом. Также во рту новорождённого был обнаружен клочок бумаги.

«С учетом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в релизе.

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#суд
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#человек
#станции
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Стали известны причины освобождения второклассницы ее похитителями
СКР: Похитители второклассницы отпустили девочку из-за риска широкой огласки
01 декабря 2023, 16:24

Фото: istock / artolympic

Похитители второклассницы из Козельска решили отпустить ее, так как пропажа девочки вызвала общественный резонанс, и они испугались. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

По информации следствия, похитители поджидали девочку днем 29 ноября, после того, как она вышла из школьного автобуса. Они посадили ее в автомобиль и уехали в деревню Касьяново. Но испугавшись шумихи, отвезли ребенка в деревню Таратухино в Тульской области и бросили ее на улице. 

Девочка обратилась за помощью к местным жителям. 

Похитителям оказались фермеры: трое мужчин в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина. Когда они отпустили девочку, то направились в дом матери женщины и пытались скрыться там. Сейчас полиция проводит в нем обыски.

Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и вымогательстве (126 и 163 УК РФ). Девочка и ее мать признаны потерпевшими. Ребенка уже передали семье.

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#полиция
#следственный комитет
#автомобиль
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#девочка
#похищение
#ребёнок
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В Череповце из-за жалоб на проблемы с дикцией уволили курьера-инвалида
В Череповце прокуратура начала проверку увольнения курьера-инвалида
01 декабря 2023, 16:10

Фото: istock / vladans

Курьера с нарушениями дикции и слуха уволили из службы доставки в Череповце. Мужчина громко и не очень внятно разговаривает, что напугало одну из клиенток. Женщина написала жалобу, мужчину уволили. Как сообщает ТАСС, по факту организована проверка.

Игорь с рождения глухонемой, он инвалид третьей группы. При этом, мужчина трудоспособен.

«Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации сведений об увольнении жителя Череповца с ограниченными возможностями слуха из службы доставки», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.
Кроме того, к ситуации подключился врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он заявил, что позже разберется в ситуации и на данный момент никаких выводов не делает.

Ранее сообщалось, что в Москве на женщину с годовалой дочкой упало стекло с 21-го этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверка
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#женщина
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#георгий филимонов
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В Москве на женщину с годовалой дочкой упало стекло с 21-го этажа
01 декабря 2023, 15:54

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

На западе Москвы на женщину, которая везла в коляске годовалую дочь, упал фрагмент остекления окна с 21-го этажа многоэтажки. Мать и дочь доставлены в больницу.
Инцидент произошел на улице Генерала Курина. Женщина гуляла с маленькой дочерью, которую везла в коляске, когда на них сверху упал фрагмент оконного стекла, выпавший с 21-го этажа. Мама и ее дочь 2022 года рождения доставлены в медицинское учреждение, передает агентство городских новостей «Москва». Их состояние не уточняется.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит надзорные мероприятия. Ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств и причин происшедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.

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#девочка
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#окно
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Имеющего доступ к государственной тайне бывшего военного осудили за выезд из РФ
В Краснодарском крае суд оштрафовал бывшего военного за выезд из РФ
01 декабря 2023, 15:33

Фото: istock / Zolnierek

В Краснодарском крае суд оштрафовал бывшего военнослужащего, который имел доступ в гостайне, за то, что он покинул территорию РФ. Отмечается, что он не имел права выезжать из страны до 2027 года и был осведомлен об этом. Информацию сообщает Лента.ру, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов края.

Сообщается, что мужчина в ноябре 2022 года пересек границу с Абхазией.

Бывшего военного признали виновным по части 1 статьи 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны») и назначили ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Украинскому нацгвардейцу дали 24 года колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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У самолёта, летевшего из Новосибирска в Талакан, отказали автопилот и закрылки
01 декабря 2023, 15:25

Фото: iStock/frentusha

У самолёта авиакомпании «ИрАэро», следовавшего из Новосибирск в Талакан, отказали автопилот и закрылки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, внештатная ситуация произошла в ночь на 1 декабря. 

Самолёт самолёт RRJ-95 вылетел из новосибирского аэропорта Толмачёво. Спустя 8 минут полёт у самолёта отказали закрылки, предкрылки и автопилот. 

Экипаж самолёта принял решение продолжать полёт, чтобы выработать топливо. В результате, судно намотало девять кругов в зоне ожидания, после чего благополучно вернулся в аэропорт. 

На борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал, сам самолёт также не получил никаких повреждений.

Расследованием авиаинцидента будет заниматься Росавиация.

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#аэропорт
#топливо
#росавиация
#самолет
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Пожарные МЧС России локализовали пожар на рынке «Садовод»
МЧС: пожар на рынке «Садовод» локализован
01 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Matt277

Пожар на вещевом рынке «Садовод» на юго-западе Москвы локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожарные МЧС России локализовали пожар на рынке "Садовод"», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. Пожарные разбирали конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания, но еще не были охвачены огнем.

Из горящего помещения спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. Не менее двух человек пострадали при пожаре.

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#спасатели
#мчс
#пожар
#пожарные
#садовод
#человек
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В результате ДТП в Челябинской области погибла семья из трёх человек
01 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Челябинской области погибла семья из трёх человек, об этом сообщили в УГИБДД России по региону.
По информации ведомства, авария произошла в 10:30 (08:30 по московскому времени) на 171-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды.

Предварительно, из-за голольда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения, погибли все пассажиры автомобиля. Отец, мать и их 15-летняя дочь от полученных травм скончались на месте происшествия. 

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#пассажиры
#автодороги
#происшествия
#погибшие
#челябинск
#дтп
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Пожар на «Садоводе» начался с брюк: последние события, причина возгорания
Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод»
01 декабря 2023, 14:54

Фото: iStock/Distortion Media

На рынке «Садовод» в Москве произошел мощный пожар. Количество пострадавших увеличилось до двух человек. О том, что происходит в торговых павильонах в настоящее время, из-за чего произошло возгорание, и как эвакуировали людей, расскажет редакция «Радио 1».

Пожар на рынке «Садовод» в Москве 1 декабря 2023 года


О возгорании в павильонах на 20-ой линии торговых рядов, очевидцы сообщили в 12:00 по мск. По информации телеграм-канала Mash, огонь стал быстро распространятся на другие объекты, и вскоре дымом заволокло всю восточную часть рынка. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров, затем увеличилась до 350 кв.м.

На место происшествия прибыли пожарные, началась эвакуация людей.
 
«Внутри все было в густом дыму, в какой-то момент там началась паника», — пишет издание Readovka.

Причины пожара на «Садоводе»


Причины возгорания в настоящее время выясняются. По предварительным данным, могло произойти замыкание проводки. По информации «МК», возгорание произошло в павильонах, где продаются джинсы и брюки. Продавцы рассказали, что постоянно пользуются отпаривателями, светильниками и тумблером, что могло спровоцировать замыкание.

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое

Один из реализаторов также добавил, что в павильоне накануне начала «искрить» розетка.

Пожар на рынке «Садовод»: пострадавшие


Вскоре после сообщений о возгорании в одном из торговых павильонов рынка, появилась информация об одном пострадавшем. Мужчина пытался спасти свой товар, надышался дымом и потерял сознание. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Через некоторое время было сообщено о втором пострадавшем в результате пожара. Ему оказана медицинская помощь.

Пожар на «Садоводе»: эвакуация


Часть посетителей рынка и продавцов забрались на кровлю торговых павильонов. К ликвидации последствий возгорания привлечены более 100 сотрудников МЧС, об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Осложняет тушение пожара плотная застройка. Оперативные службы вынуждены разбирать рядом стоящие павильоны, чтобы добраться к очагу возгорания.

По информации портала, около 350 человек были эвакуированы.

Пожар на «Садоводе»: видео


Торговые ряды на рынке «Садовод» продолжают работать. Об этом сообщили очевидцы изданию «Газета.ру».




Владелец одного из торговых павильонов сообщил, что пожарные закрыли линию, где произошло возгорание. Остальные ряды работают несмотря на сильное задымление, рассказал собеседник издания.


Рынок «Садовод в Москве»


Крупнейший крытый рынок в Юго-Восточном округе Москвы «Садовод» существует с начала 1990-х годов. Он занимает территорию более 40 гектаров. Основными направлениями торговли являются одежда и обувь, товары для дома, огорода, дачи, текстиль и т.д. Большинство интернет-магазинов и маркетплейсов сотрудничают с предпринимателями, реализующими товар на «Садоводе».

Рынок часто становится предметом внимания для правоохранителей города. Там проводятся рейды по выявлению фактов незаконной миграции и экономических преступлений.

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