Петербургский пенсионер судится с магазином интимных товаров из-за секс-игрушки

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77-летний петербургский пенсионер намерен судиться с магазином интимных товаров из-за бракованной секс-игрушки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
После покупки мужчина вернулся в магазин и потребовал сделать возврат, однако ему отказали. Пенсионер обратился в суд и потребовал, чтобы ему вернули потраченные на покупку деньги, выплатили неустойку в размере 486.70 рублей, а также компенсировали моральный и физический вред.
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Екатерина Коршунова