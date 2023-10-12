Петербургский пятиклассник ударил мать в грудь ножом в ответ на замечание

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Школьник в возрасте 12 лет вонзил нож в грудь матери, после чего сбежал из дома. Так сын отреагировал на замечание о неподобающем поведении.
Семья мальчика проживает в четырехкомнатной квартире. Помимо непочтительного сына, у женщины есть еще двухлетние близнецы, отец проживает с ними. В момент совершения преступления, которое квалифицируется как покушение на убийство, младшие дети были дома. Отмечается, что в прошлом году семейная пара получила несколько административных протоколов и скандалы в присутствии детей.
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Александр Бойцов