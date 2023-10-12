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Петербургский пятиклассник ударил мать в грудь ножом в ответ на замечание

12 октября 2023, 13:16
Фото: istockphoto/zoka74

Фото: istockphoto/zoka74

Школьник в возрасте 12 лет вонзил нож в грудь матери, после чего сбежал из дома. Так сын отреагировал на замечание о неподобающем поведении.

Женщину увезла скорая помощь из квартиры на улице Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга. Врачи оценивают состояние 36-летней пациентки как крайне тяжелое. В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Семья мальчика проживает в четырехкомнатной квартире. Помимо непочтительного сына, у женщины есть еще двухлетние близнецы, отец проживает с ними. В момент совершения преступления, которое квалифицируется как покушение на убийство, младшие дети были дома. Отмечается, что в прошлом году семейная пара получила несколько административных протоколов и скандалы в присутствии детей.

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В Санкт-Петербурге женщина попала в реанимацию после принятия душа
В Санкт-Петербурге женщина получила серьезные ожоги, принимая душ
12 октября 2023, 13:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге женщина получила серьезные ожоги тела, принимая душ. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, в Красногвардейском районе Петербурга 66-летняя женщина принимала ванную. Однако в какой-то момент из душа хлынул кипяток. Обваренная горячей водой пенсионерка была экстренно доставлена в больницу и помещена в ожоговую реанимацию.

Медики констатировали у нее 40% ожогов тела. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге это уже не первый случай. В феврале текущего года погибла 83-летняя женщина, которая обварилась кипятком в собственной квартире. Пострадавшую привезли в больницу, она находилась в состоянии шока. Медики зафиксировали ожоги 31% тела. Также 94-летняя женщина, пережившая блокаду Ленинграда, заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы.

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Стала известна причина, по которой сразу пять самолётов подали сигналы тревоги
Сбой в системе отслеживания привёл к подаче сигналов тревоги с самолётов в РФ
12 октября 2023, 13:12

Фото: iStock/frentusha

Получение сигналов тревоги с пассажирских самолётов, пролетавших над территорией России, связано со сбоем в электронной системе отслеживания рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Ранее агентство информировало о том, что пять пассажирских самолётов подали сигналы тревоги во время пролёта над территорией России.

Уточняется, что все рейсы, с которых поступили сигналы тревоги, удачно приземлились в аэропортах назначения.

Ранее сообщалось, что Госавианадзор по указу Министерства транспорта России будет обязан проверять авиакомпании в отношении задержек или отмены рейсов из-за неисправностей самолётов. 

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#россия
#самолёты
#тревога
#авиакомпании
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Сразу пять самолетов подали сигнал тревоги, пролетая над Россией
12 октября 2023, 12:44

Фото: iStock/ekapol

Экипажи пяти пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, когда пролетали над территорий России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационных службах.
«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете», — говорится в сообщении.

Добавляется, что позже сигналы тревоги подали также самолеты, следующие из Сабетты в Москву и из Петрозаводска в Санкт-Петербург.
Официально данная информация не подтверждалась.

Ранее Министерство транспорта России наложило обязанность на Государственный авиационный надзор (Госавианадзор) проводить проверки авиаперевозчиков в отношении задержек или отмены рейсов из-за технических неполадок с самолетами.


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#москва
#самолёты
#рейсы
#тревога
#информация
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Минобороны Израиля: тысячи бойцов ХАМАС проникли из сектора Газа 7 октября
12 октября 2023, 12:32

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в субботу 7 октября на территорию страны проникли тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС. Об этом он рассказал в ходе брифинга с коллегами из стран НАТО.
«В субботу в семь утра ХАМАС начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», — сказал Галант.

По его словам, Израиль будет уничтожать ХАМАС до последнего бойца, однако предупредил, что данная война будет долгой.

В пресс-службе минобороны Израиля также сообщили, что Галант продемонстрировал некую видеозапись, на которой были запечатлены «ужасающие действия», совершенные боевиками ХАМАС против мирного населения Израиля, солдат и иностранных граждан. Подчеркивается, что ролик был без цензуры.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил информацию о том, боевики палестинского движения ХАМАС убивали и обезглавливали израильских младенцев в кибуце при вторжении в Израиль.

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#человек
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#солдат
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Третьим погибшим в Израиле россиянином оказался молодой человек из Волгограда
12 октября 2023, 12:30

Фото: istockphoto.com/Nancy Anderson

Третьим россиянином, который погиб в результате нападения ХАМАС в Израиле, оказался 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда.
Отмечается, что молодой человек уехал в Израиль жить и учиться по окончанию 8 классов.

«Хотел служить, причём говорил, что не хочет сидеть в штабах и кабинетах. Стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками», — поделилась в беседе с RT рабанит Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе.

Во время атаки Дмитрий находился на военной базе на юге Израиля.

Ранее в своих соцсетях певица Ани Лорак высказалась о конфликте между Израилем и Палестиной.

«Чтобы мы все, наконец, увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной», — приводит utro.ru сообщение исполнительницы.

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#россияне
#происшествие
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В ЦАХАЛ подтвердили обезглавливание детей боевиками ХАМАС
12 октября 2023, 11:27

Фото: iStock/ffikretow

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил информацию о том, боевики палестинского движения ХАМАС убивали и обезглавливали израильских младенцев в кибуце при вторжении в Израиль. Его словам передает The Guardian.
Он рассказал, что тела детей с отсеченными головами были найдены в кибуце Беери. Всего, по его словам, было убито около 100 жителей общины.

Конрикус уточнил, что 12 октября из кибуца вывезли очень много мешков для трупов.

«Много мешков для трупов, в том числе детей, в том числе младенцев. Нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно понять и проверить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт», - рассказал Конрикус.

Таким образом, в ЦАХАЛ подтвердили информацию, которая ранее появилась в СМИ о том, что боевики ХАМАС при вторжении убивали и обезглавливали людей, в том числе и детей.

Ранее спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о том, что в кибуце Кфар-Аза были найдены обезглавленные боевиками ХАМАС младенцы.

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ЦАХАЛ нанес удар по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по элитным силам ХАМАС «Нухба» в Газе
12 октября 2023, 09:50

Фото: istock / e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по оперативным командным центрам ХАМАС, бойцы которого возглавляли атаку 7 октября на Израиль.

«Элитные силы Нухбы состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками Хамаса и назначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические туннели, а также противотанковые ракеты, ракеты и снайперский огонь», — говорится в сообщении израильской армии обороны.
Помимо этого, в ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация нанесла удар по одному из командиров военно-морских сил ХАМАС, Мухаммаду Абу Шамле, по информации военных, он мертв.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#ракеты
#удар
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Российский футболист погиб в ДТП на трассе под Екатеринбургом
Четыре бывших футболиста «Амкара» попали в ДТП на трассе под Екатеринбургом
12 октября 2023, 09:38

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Российский футболист Евгений Ситников погиб в результате автомобильной аварии на трассе Пермь - Екатеринбург. Он с партнерами по команде «Уралец ТС» ехал из Перми в Нижний Тагил на тренировку.
Кроме Евгения, в автомобиле находились игроки нижнетагильской команды Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев. На скользком дорожном покрытии машина не удержалась на трассе, вылетела на обочину и перевернулась, передает телеграм-канал SHOT. Евгений Ситников погиб на месте. Кочетов в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Мыльников и Федорочев получили легкие ушибы.

Все четверо — воспитанники пермского «Амкара», еще недавно выступавшего в Российской премьер-лиге. В этом сезоне они выступали за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила, играющий во второй лиге российского футбола (третий по силе дивизион).

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Полномочный посол Эквадора в России найден мертвым в квартире в Москве
12 октября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/PORNCHAI SODA

Тело Полномочного министра посольства Эквадора в России найдено в квартире в центре Москвы. Мертвого дипломата обнаружили его коллеги.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 53-летний посол Хорхе-Патрисио Таласиос-Поррас перестал выходить на связь с вечера 10 октября. На следующий день, 11 октября, на службе он также не появился. Заподозрив неладное, двое его коллег поехпли к нему на квартиру в Кривоарбатском переулке. Там они обнаружили дипломата мертвым.

По предварительным данным, Таласиос-Поррас скончался от сердечной недостаточности. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Окончательно причина смерти станет ясна после того, как будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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