Петербурженка оставила детей в поезде и уехала другим рейсом

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Россиянка оставила двоих детей одних в поезде, а сама случайно уехала другим рейсом.
Транспортная полиция Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в Telegram-канале сообщает, что 45-летняя петербурженка ехала из Адлера в Санкт-Петербург с детьми (4 и 17 лет). На станции Кавказская в Краснодарском крае женщина вышла из поезда за продуктами, а потом перепутала и села в состав, следовавший в Санкт-Петербург из Махачкалы.
Правоохранители взяли поезд с несовершеннолетними под эстафетное сопровождение.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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Правоохранители взяли поезд с несовершеннолетними под эстафетное сопровождение.
«В результате проделанной работы полицейские доставили несовершеннолетних на станцию Лихая, где состоялось счастливое воссоединение матери и детей», —сообщается в заявлении МВД.Противоправных действий не зафиксировано, жизни и здоровью детей ничего не угрожало.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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Мария Фирсова