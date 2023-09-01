Петербурженка во время секса откусила возлюбленному часть уха

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Житель петербургского Ломоносова лишился части уха во время секса. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Прибывшие на место инцидента медики обнаружили часть уха мужчины возле кровати. Рану потерпевшему обработали, от госпитализации он отказался. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Писать заявление на свою любовницу мужчина не стал.
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Анастасия Крестьянова