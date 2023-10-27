Петербуржец едва не лишился важной части тела, когда в его брюках взорвалась зажигалка

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Житель Санкт-Петербурга попал в больницу, когда в кармане его брюк взорвалась зажигалка, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, пациент с необычным диагнозом поступил в питерскую больницу ночью 27 октября.
Медики диагностировали у 21-летнего пациента термические ожоги интимных мест, кисти и живота. Выяснилось, что в кармане его брюк взорвалась зажигалка.
К счастью, серьезных травм у мужчины не обнаружили и благополучно отправили пострадавшего лечиться дома.
Напомним, ранее пользовательница Reddit, которая влюбилась в мужчину с микропенисом и трудностями с эрекцией, пожаловалась на отсутствие секса с проникновением и попросила советы у людей, которые сталкивалась с подобными проблемами.
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Медики диагностировали у 21-летнего пациента термические ожоги интимных мест, кисти и живота. Выяснилось, что в кармане его брюк взорвалась зажигалка.
Напомним, ранее пользовательница Reddit, которая влюбилась в мужчину с микропенисом и трудностями с эрекцией, пожаловалась на отсутствие секса с проникновением и попросила советы у людей, которые сталкивалась с подобными проблемами.
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Евгения Парфентьева