Петербуржец избил подростков за отказ выпить с ним пиво

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В Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил подростков, когда те отказались выпить с ними пиво, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на Голландской улице в Янино.
По информации СМИ, 15-летние парень с девушкой вышли из кофейни возле дома, когда к ним пристал взрослый мужчина. Он пригласил подростков выпить с ними пиво, однако, те отказались. Тогда мужчина рассыпался в оскорблениях, парень попытался защитить свою подругу, в результате чего началась драка.
Любитель пенного избил подростка, пинок в живот получила и девушка, пытавшаяся разнять дерущихся. К счастью, ребятам удалось сбежать от агрессора.
Парня отправили в травмпункт, какие именно травмы он получил - не уточняется.
Нападавшего разыскивают.
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По информации СМИ, 15-летние парень с девушкой вышли из кофейни возле дома, когда к ним пристал взрослый мужчина. Он пригласил подростков выпить с ними пиво, однако, те отказались. Тогда мужчина рассыпался в оскорблениях, парень попытался защитить свою подругу, в результате чего началась драка.
Парня отправили в травмпункт, какие именно травмы он получил - не уточняется.
Нападавшего разыскивают.
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Евгения Парфентьева