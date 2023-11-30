Петербуржец побил школьников за то, что они на него посмотрели

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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил на Туристской улице школьников 7 и 13 лет.
Мужчине почудилось, что дети бросили в его сторону неправильный взгляд, пишет «Фонтанка».
40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоял возле дома. Мимо него проходили школьники. Мужчина бросил в них бычок от сигареты из-за того, что дети неправильно посмотрели. Мальчики в ответ огрызнулись. После этого он начал преследовать детей.
В безлюдном дворе набросился на школьников. 7-летнему ребёнку пьяница с трех ударов проломил кость рядом с глазом, а старший ударил мужчину и сломал себе палец на руке. Потом нетрезвый гражданин скрылся.
Прокуратура Приморского района настояла на возбуждении уголовного дела.
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40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоял возле дома. Мимо него проходили школьники. Мужчина бросил в них бычок от сигареты из-за того, что дети неправильно посмотрели. Мальчики в ответ огрызнулись. После этого он начал преследовать детей.
Прокуратура Приморского района настояла на возбуждении уголовного дела.
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Мария Фирсова