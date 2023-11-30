Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Петербуржец побил школьников за то, что они на него посмотрели

Петербуржец побил школьников за то, что они на него посмотрели

30 ноября 2023, 12:08
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил на Туристской улице школьников 7 и 13 лет.
Мужчине почудилось, что дети бросили в его сторону неправильный взгляд, пишет «Фонтанка».

40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоял возле дома. Мимо него проходили школьники. Мужчина бросил в них бычок от сигареты из-за того, что дети неправильно посмотрели. Мальчики в ответ огрызнулись. После этого он начал преследовать детей.


В безлюдном дворе набросился на школьников. 7-летнему ребёнку пьяница с трех ударов проломил кость рядом с глазом, а старший ударил мужчину и сломал себе палец на руке. Потом нетрезвый гражданин скрылся.

Прокуратура Приморского района настояла на возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

В Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в домогательствах к сыну

Гражданин Таджикистана пытался убить главу отдела по вопросам миграции

Bild: В Германии задержали российского подростка по подозрению в теракте
#санкт-петербург
#новости
#подростки
#дети
#полиция
Читайте нас в
В Липецкой области маршрутка врезалась в автобус, есть погибшие
30 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/conejota

В Липецкой области случилось ДТП с участием маршрутки Mercedes и автобуса «ПАЗ-Вектор».
В аварии погибли два человека, сообщает областная прокуратура. Автомобили столкнулись в 8:10 на 77 км дороги «Липецк-Данков».

«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем Mercedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - сказано в сообщении.

Погибшие находились в Mercedes. Еще девять человек, которые находились в маршрутки, получили травмы. Трое проходят лечение амбулаторно, а шестеро доставлены в реанимацию. 

Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал. В момент аварии он не перевозил пассажиров. 

По данным прокуратуры, маршрутка относится к частной дорожной организации. В момент ДТП везла работников на место субподрядных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Читайте также:

В Москве обнаружили мумии умерших полгода назад сестёр-близняшек

При столкновении автобуса и авто в Свердловской области погибли четыре человека

В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом
#дтп
#авария
#новости
Читайте нас в
В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом
30 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Приморье идёт расследование уголовного дела об убийстве, жертвой которого стал 48-летний мужчина.
По данным СУ СК по Приморскому краю, в Кировском районе с августа ищут мужчину. Он пропал без вести. Спустя несколько месяцев его нашли мертвым. Труп обнаружили рядом с жилым домом на улице Школьной в селе Антоновка. Тело находилось в бочке.

Главный подозреваемый-52-летний приятель убитого. Следствие считает, что в конце лета мужчины употребляли алкоголь. Возник конфликт. Приятель убил мужчину ножом и спрятал труп. Виновный сознался в содеянном. 

Ранее сообщалось, что пенсионер из подмосковных Мытищ утонул во время рыбалки на Клязьминском водохранилище.

Утром 28 ноября 77-летний мужчина отправился на рыбалку. Чуть позже его автомобиль обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Никульское, а рядом с полыньей стоял рыболовный ящик. Спустя сутки тело рыбака извлекли из воды.

Читайте также:

На Клязьминском водохранилище утонул рыбак

Несовершеннолетняя вожатая умерла в лагере в Свердловской области

В Иерусалиме число жертв теракта увеличилось до трех
 
#убийство
#происшествие
#новости
Читайте нас в
Второклассницу похитили по дороге из школы и требуют выкуп в Калужской области
30 ноября 2023, 12:25

Фото: iStock/eranicle

В Калужской области неизвестные похитили восьмилетнюю девочку по дороге домой из школы. Похитители требуют за нее полтора миллиона рублей в криптовалюте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 29-го ноября второклассница возвращалась домой после уроков в Козельске. Она приехала на остановку на школьном автобусе вместе со своими одноклассниками. Дальше она пошла домой одна. Домой девочка так и не дошла, тогда ее мать начала поиски ребенка.

Вечером того же дня неизвестные под ником «Рыжик» написали ей в Telegram. Они заявили, что девочка находится у них и ее вернут родителям, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет.

Похитители также потребовали не обращаться в полицию. Однако женщина приняла решение сделать это. Сейчас правоохранители занимаются поиском ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Туле банда похитила подростка и вымогала у него деньги

Мошенники украли почти 2 миллиона рублей со счета умершей москвички

Екатеринбурженка три года получала пособия за несуществующего ребёнка
#дело
#уголовное дело
#женщина
#поиски
#мать
#пособия
#telegram
#девочка
#счёт
Читайте нас в
Момент стрельбы по людям на остановке в Иерусалиме попал на видео
30 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/ra2studio

В Сети появились кадры стрельбы террористов по людям на автобусной остановке в Иерусалиме.


Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим выросло до трёх человек. Ранее сообщалось о гибели 70-летнего мужчины и 16-летней девочки.

Напомним, двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима. Отмечается, что оба стрелка были ликвидированы правоохранительными органами. При этом, мотивы нападавших пока что остаются не раскрытыми. 

По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На место теракта прибыли военные.

Читайте также:

В Изариле сообщили о не менее чем шести пострадавших при теракте в Иерусалиме

При теракте в Иерусалиме пострадали семь человек, девушка скончалась

В Иерусалиме увеличилось число жертв теракта
#военные
#террористы
#человек
#мужчины
Читайте нас в
Актриса из «Интердевочки» Дрожжина может умереть от голода после инфаркта
30 ноября 2023, 11:28

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Актриса из «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочки» Наталия Дрожжина может умереть от голода, так как после инфаркта у нее парализовало лицо, и не может есть. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 75-летняя актриса с трудом говорит и ест, и весит всего 41 кг. Также она страдает постоянной одышкой, головокружениями и быстро устает.

Врачи пытались восстановить речь и жевательную функцию. Однако реабилитация не помогла, а последствия инфаркта оказались необратимы. 

Напомним, Дрожжина перенесла инфаркт в октябре. Тогда она испытала сильнейший стресс из-за скандала вокруг наследства кинорежиссёра Алексея Баталова. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно, а ее мужа посадили на 5 лет. По версии следствия, супруги сняли со счетов более Баталова 20 млн рублей и переоформили на себя квартиру в центре Москвы.

Читайте также:

Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Петербурге

Врач Хухрев раскрыл, как избежать повторного инфаркта

Гастроэнтеролог Садыков: При проблемах с ЖКТ надо выпивать 500 мл тёплой воды
#суд
#врачи
#реабилитация
#инфаркт
#супруги
#актриса
#стресс
Читайте нас в
В Норильске появился маньяк, который ночью нападает с ножом на прохожих
30 ноября 2023, 11:09

Фото: iStock/BrianAJackson

В Норильске минувшей ночью неизвестный мужчина ранил ножом двоих людей, ведутся его поиски. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, мужчина подкараулил своих жертв в районе Талнах. 45-летнего мужчину маньяк поджидал возле дома. Он несколько раз ударил ножом свою жертву в спину и скрылся.

После этого в больницу также поступила 65-летняя женщина с ножевыми ранениями. Полиция предполагает, что пострадавших может оказаться гораздо больше. Сейчас правоохранители пытаются установить личность преступника. Он скрывал свое лицо, поэтому пострадавшие описать его не могу.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проживающего в Казани, который в 2003 году застрелил двух знакомых на пляже под Воронежем.

Читайте также:

Гражданин Таджикистана пытался убить главу отдела по вопросам миграции

В Красноярске пропала 15-летняя школьница, её разыскивают три дня

Россия может претендовать на экстрадицию убийцы двух россиянок в Турции
#полиция
#пострадавшие
#женщина
#мужчина
#дома
#маньяк
#школьница
Читайте нас в
В сети появилось видео момента нападения террористов на остановку в Иерусалиме
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 8 человек, девушка погибла
30 ноября 2023, 10:28

Фото: iStock/zabelin

В сети появилось видео момента нападения вооруженных террористов на автобусную остановку в Иерусалиме, кадры публикует Telegram-канал Mash.
Напомним, утром 30 ноября два вооружённых боевика напали на автобусную остановку в пригороде Иерусалима. 
В результате теракта погибли три человека, ещё шестеро пострадали. 

Отмечается, что оба стрелка были ликвидированы правоохранительными органами. Они были вооружены американской винтовкой М-16 и пистолетом Glock. 

При этом, мотивы нападавших пока что остаются не раскрытыми. Также ситуацию не прокомментировали представители власти, правоохранительных органов и ведомств. 

Читайте также: 

В Изариле сообщили о не менее чем шести пострадавших при теракте в Иерусалиме

При теракте в Иерусалиме пострадали семь человек, девушка скончалась

В Иерусалиме во время теракта погибла 16-летняя девочка
#израиль
#теракт
#погибшие
#пострадавшие
#стрельба
Читайте нас в
В Иерусалиме число жертв теракта увеличилось до трех
30 ноября 2023, 10:24

Фото: istockphoto/undefined undefined

Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим выросло до трёх человек.
Ранее сообщалось о гибели 70-летнего мужчины и 16-летней девочки.

«В результате теракта в Иерусалиме погиб еще один человек, 70-летний мужчина, число жертв достигло двух», - сказано в сообщении Times of Israel.
Напомним, двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.

По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На место теракта прибыли военные. 

Читайте также:

В Иерусалиме увеличилось число жертв теракта

В Иерусалиме во время теракта погибла 16-летняя девочка

При теракте в Иерусалиме пострадали семь человек, девушка скончалась
#теракт
#израиль
#новости
Читайте нас в
Несовершеннолетняя вожатая умерла в лагере в Свердловской области
30 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В ДОЛ «Солнышко» в Свердловской области подростку, которая работала вожатой, стало плохо во время выступления на сцене, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 29 ноября в 16:05 в детском оздоровительном лагере «Солнышко» в городе Лесной. 

Несовершеннолетняя девочка приехала в лагерь в качестве вожатой, чтобы провести мероприятие для детей, отдыхавших по путёвке. Во время проведения мероприятия в актовом зале подростку стало плохо. Её попытались реанимировать собственными силами, вызвали скорую помощь, однако, она всё же скончалась. 

При этом, отчего умерла юная вожатая – не сообщается.

Прокуратура региона инициировала проверку по факту произошедшего.

Читайте также: 

В Красноярске пропала 15-летняя школьница, её разыскивают три дня

При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России

СК: Мужчина, совершивший двойное убийство под Воронежем, задержан спустя 20 лет
#трагедия
#прокуратура
#мероприятия
#лагерь
#подросток
#смерть
Читайте нас в
Достижения.рф