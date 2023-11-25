Петербуржец с арбалетной стрелой в животе самостоятельно добрался до больницы

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В Санкт-Петербурге местный житель обратился к врачам со стрелой в животе.
«Фонтанка» пишет, что 24 ноября в больницу Святого Георгия приехал 38-летний мужчина. Он самостоятельно добрался до врачей из квартиры на Северном проспекте. Всё это время у него в животе находилось инородное тело.
Раненый петербуржец рассказал, что он перезаряжал арбалет дома и случайно выстрелил в себя стрелой, длина которой 6 см.
Ранее сообщалось, что в Тверской области самолет пробил лед Волги во время жесткой посадки. Самолетом управлял летчик-испытатель Борис Келазев, который имеет звание Героя СССР. В июле 2022 года под Тверью летчик тоже совершал жесткую посадку.
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Мария Фирсова