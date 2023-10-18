Петербуржец с балкона совершил выстрелы из пневматики в здание школы

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Девятнадцатилетний молодой человек обстрелял со своего балкона из пневматического пистолета здание школы в Петербурге, повредив стеклопакет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.
Сообщается, что в правоохранительные органы обратилась 73-летняя директор школы, которая заявила о том, что стеклопакет школьного здания пострадал от стрельбы из пневматического пистолета. Пострадавших, в результате этого случая, нет.
После чего в полицию самостоятельно явился не работающий 19-летний молодой человек, который сообщил, что находясь на балконе, он разрядил свой пневматический пистолет и выстрелил в сторону учебного заведения. Он пояснил, что сильно испугался и спрятался.
По факту произошедшего проводится проверка.
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После чего в полицию самостоятельно явился не работающий 19-летний молодой человек, который сообщил, что находясь на балконе, он разрядил свой пневматический пистолет и выстрелил в сторону учебного заведения. Он пояснил, что сильно испугался и спрятался.
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Екатерина Коршунова