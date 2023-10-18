Петербуржец выпил пива и впал в кому

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В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после выпитого пива.
Об этом пишет 78.ru в своём Telegram-канале. Сообщается, что мужчину без сознания обнаружила супруга. Он лежал на кухне. Привести его в чувства женщине не удалось.
Перед тем как впасть в кому, пострадавший успел сообщить, что выпил алкогольный напиток. Где именно он купил пиво — в баре или в магазине, не уточняется. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что 38-летняя женщина на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге не успела затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом и совершила наезд на беременную женщину. Пострадавшая получила повреждение позвоночника и закрытую травму живота.
Прибывшие на место происшествия медики направили пострадавшую в шоковую реанимацию, в настоящее время о её состоянии ничего неизвестно.
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Перед тем как впасть в кому, пострадавший успел сообщить, что выпил алкогольный напиток. Где именно он купил пиво — в баре или в магазине, не уточняется. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
Прибывшие на место происшествия медики направили пострадавшую в шоковую реанимацию, в настоящее время о её состоянии ничего неизвестно.
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Мария Фирсова