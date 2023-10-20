Петросян едва не стал жертвой мошенников

Фото: фотобанк Московской области
Юморист Евгений Петросян едва не стал жертвой телефонных мошенников, однако смог дать аферистам отпор.
Так, артисту позвонили «сотрудники банка» и предложили провести операции по защите счёта Петросяна. Однако, как пишут «Дни.ру», 78-летний артист не попался на их уловки и твердо предложил завершить разговор, не сообщая никаких данных.
А пенсионерка из Москвы не смогла не попасться в сети аферистов. Так, женщина продала квартиру на Арбате за 20,9 млн руб. и отдала деньги мошенникам.
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А пенсионерка из Москвы не смогла не попасться в сети аферистов. Так, женщина продала квартиру на Арбате за 20,9 млн руб. и отдала деньги мошенникам.
«Пострадавшей позвонил «следователь» и сообщил о необходимости перемещения её сбережений на «депозитный счёт», который защищён от преступников, пытающихся похитить деньги. Женщина перевела накопления и взятые в кредит деньги на счета мошенников, а затем продала за 20,9 млн руб. квартиру на ул. Арбат и отдала деньги прибывшему курьеру. После этого аферисты попросили «округлить» сумму на счету, и женщина отдала им ещё 500 тыс. руб.», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы прокуратуры столицы.
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Мелисса Тимофеева