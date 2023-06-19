Певице Bebe Rexha разбили лицо прямо на концерте

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Певице Bebe Rexha зрители разбили лицо мобильным телефоном
Во время концерта в Нью-Йорке американской исполнительницы Bebe Rexha один из зрителей в лицо кинул мобильный телефон. Кадры инцидента публикуют пользователи соцсетей.
После того, как гаджет прилетел певице в глаз, она сразу же прервала выступление и упала на колени, прикрывая лицо руками. Исполнительницу госпитализировали, в больнице ей наложили швы.
Ранее сообщалось, что во время задержания супруг актрисы Кристины Бабушкиной Андрей Гацунаев пытался съесть свёрток с наркотиком, а после укусил полицейского.
Сотрудники ДПС остановили машину Гацунаева, он сильно нервничал. На вопрос, есть ли у него запрещенные средства, мужчина ответил отрицательно, а после достал из кармана брюк свёрток из купюр, в котором находился пакетик с наркотиками.
После того, как гаджет прилетел певице в глаз, она сразу же прервала выступление и упала на колени, прикрывая лицо руками. Исполнительницу госпитализировали, в больнице ей наложили швы.
Сотрудники ДПС остановили машину Гацунаева, он сильно нервничал. На вопрос, есть ли у него запрещенные средства, мужчина ответил отрицательно, а после достал из кармана брюк свёрток из купюр, в котором находился пакетик с наркотиками.
Андрей Гаврилов