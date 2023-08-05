Певица Лада Дэнс госпитализирована с тяжёлыми травмами после ДТП

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Лада Дэнс срочно госпитализирована после ДТП на трассе около подмосковного Подольска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, происшествие произошло в субботу вечером, в районе 18:00, на трассе М-2 «Крым». После аварии Лада Дэнс не смогла самостоятельно передвигаться, её унесли на носилках в автомобиль скорой помощи.
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