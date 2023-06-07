Phuket News: Гражданин России получил огнестрельное ранение в результате покушения

Фото: Фотобанк Московской области
По предварительным данным, пострадавшим является 44-летний Дмитрий Алейников
Гражданин России получил огнестрельные ранения при нападении в таиландском городе Пхукет. Об этом сообщил портал Phuket News.
Согласно данным с камер видеонаблюдения, покушение на россиянина совершил мотоциклист, остановившийся недалеко от его автомобиля. Он подошел к машине, сделал четыре выстрела, а затем скрылся, утверждает портал.
По информации «Известий», полиция уже разыскивает подозреваемого. Жертвой же покушения, по некоторым данным, является 44-летний россиянин Дмитрий Алейников. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице.
Ранее сообщалось о том, что турист из России утонул в море на Пхукете прямо на глазах у собственной жены.
Согласно данным с камер видеонаблюдения, покушение на россиянина совершил мотоциклист, остановившийся недалеко от его автомобиля. Он подошел к машине, сделал четыре выстрела, а затем скрылся, утверждает портал.
Ранее сообщалось о том, что турист из России утонул в море на Пхукете прямо на глазах у собственной жены.
Артем Путинцев