Пилот посчитал пассажира с диарреей биологической угрозой и экстренно посадил самолет

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Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из американской Атланты в Барселону (Испания) был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. Причиной стала сильная неконтролируемая диаррея у одного из пассажиров.
После приземления пассажира экстренно увезли на скорой помощи в больницу. На полную уборку самолета специалистам клининговой компании потребовалось пять часов. Кроме того, пришлось полностью заменить ковровое покрытие пола.
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Александр Бойцов