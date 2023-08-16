Пилот самолета авиакомпании Latam умер во время рейса

Фото: iStock/TISHA85
Пилот авиакомпании Latam неважно себя почувствовал во время полета из Майами в чилийский Сантьяго. Совершив экстренную посадку в Панаме, мужчина скончался. Об этом сообщает радиостанция Biobio.
В результате грамотных действий экипажа, угрозы безопасности пассажиров не было. Отмечается, что пилот занимал свою должность около 25 лет и был профессионалом. В связи со смертью одного из руководящих членов экипажа, авиакомпания выразила соболезнования.
Читайте также:
В Бурятии водитель умер от прикосновения к своему грузовику
В Екатеринбурге мумии двух мужчин пять лет пролежали в квартире
В Москве погиб мужчина, упавший с 20 этажа в шахту лифта
Анастасия Крестьянова