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Пилот самолета авиакомпании Latam умер во время рейса

Пилот Latam Airlines умер во время полета из США в Чили
16 августа 2023, 07:30

Фото: iStock/TISHA85

Пилот авиакомпании Latam неважно себя почувствовал во время полета из Майами в чилийский Сантьяго. Совершив экстренную посадку в Панаме, мужчина скончался. Об этом сообщает радиостанция Biobio.

В авиакомпании пояснили, что экстренную посадку самолет совершил из-за плохого самочувствия пилота. Все необходимые меры были экстренно предприняты, однако, жизнь мужчине сохранить не удалось.

В результате грамотных действий экипажа, угрозы безопасности пассажиров не было. Отмечается, что пилот занимал свою должность около 25 лет и был профессионалом. В связи со смертью одного из руководящих членов экипажа, авиакомпания выразила соболезнования.

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#пилот
#мужчина
#соболезнования
#авиакомпания
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Жителя Иркутской области подозревают в работе на разведку Украины
ТАСС: Жителя Приангарья подозревают в работе на разведку Украины
16 августа 2023, 07:05

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Иркутской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в сборе информации для украинской разведки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю ГУР МО Украины», — проинформировали в ФСБ.

В отношении 23-летнего жителя Ангарска возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Отмечается, что подозреваемый также распространял листовки, дискредитирующие ВС России.

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#уголовное фсб
#украина
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В Бурятии водитель умер от прикосновения к своему грузовику
«МК»: В Бурятии водитель умер от прикосновения к своему грузовику
16 августа 2023, 06:27

Фото: iStock/Apriori1

В Бурятии водитель грузовика погиб в результате удара током, когда его автомобиль задел провода ЛЭП. Об этом пишет «МК».
Сорокалетний житель Бурятии занимался доставкой грунта для дорожных работ. В ходе разгрузки грузовой автомобиль задел кузовом провода ЛЭП, из-за чего две шины разорвались. Мужчина хотел выйти и осмотреть повреждения, однако получил удар электричеством от прикосновения к двери грузовика.

Бульдозерист, оказавшийся очевидцем произошедшего, вызвал скорую помощь, но приехавшие медики оказались бессильны. Отмечается, что случившееся признали несчастным случаем.

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#лэп
#автомобиль
#мужчина
#грузовик
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В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня
NHK: более тысячи человек в Японии оказались заблокированы из-за схода оползня
16 августа 2023, 06:23

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

В японской префектуре Тоттори около 1,8 тысячи жителей поселка Садзи оказались изолированы из-за схода оползня, вызванного прохождением тайфуна «Лан», сообщает телеканал NHK.
Оползневые массы заблокировали дороги, прервав связь с внешним миром.

Повышенная опасность оползней обусловлена проливными дождями в районах, над которыми прошел тайфун «Лан». Тайфун в настоящее время находится в Японском море, оставив после себя сильные ветры и ливни. Центральное давление в тайфуне составляет 990 гектопаскалей, а скорость ветра в его центре достигает 23 метров в секунду, с порывами до 35 метров в секунду.

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#скорость
#дороги
#море
#опасность
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Над Калужской областью силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА
Минобороны: Над Калужской областью силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА
16 августа 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

В среду, 16 августа, комплексы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Калужской областью. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.

Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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#бпла
#пво
#всу
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Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню
CNN: число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 101
16 августа 2023, 06:10

Фото: iStock/Kara Capaldo

Количество жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 101 человека, сообщил губернатор штата Джош Грин, согласно информации телеканала CNN.
Ранее власти округа Мауи заявляли о 99 погибших из-за природных пожаров.

Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров.

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#пожары
#байден
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В Ленобласти на улице нашли младенца в пакете
В Ленобласти обнаружили на улице новорожденного ребенка в пакете
16 августа 2023, 05:35

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Ленобласти около города Пикалево обнаружили в пакете однодневного ребенка. Новорожденный госпитализирован, в настоящее время устанавливаются личности его родителей, пишет РЕН ТВ.
По информации издания, ребенок был найден на территории садового товарищества «Металлург». Его оставили в пакете на улице сразу после рождения.

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#ребёнок
#младенец
#новорождённые
#происшествие
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В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку
16 августа 2023, 04:28

Фото: Фотобанк Московской области

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире на улице Лермонтова. Об этом пишет сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте.
«Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения свободы, приехала полиция», — говорится в публикации.

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Во Владивостоке полиция заплатит 200 тысяч за информацию об осквернивших флаги

Daily Star: Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео

#полиция
#мужчина
#девочка
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Во Владивостоке полиция заплатит 200 тысяч за информацию об осквернивших флаги
Полиция объявила награду за информацию об осквернивших флаги во Владивостоке
16 августа 2023, 03:45

Фото: Фотобанк Московской области

Полиция Приморского края объявила вознаграждение в размере 200 тыс. руб. за информацию о причастных к повреждению флагов России на месте захоронения во Владивостоке участников СВО.
Во Владивостоке на Морском кладбище в июле неизвестные разрезали 38 российских флагов и разбросали венки на могилах погибших в ходе СВО. Возбуждено дело по факту надругательства над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ).

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — проинформировали в краевом УМВД, пишет РИА Новости.

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#полиция
#кладбище
#сво
#рф
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Daily Star: Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео
16 августа 2023, 03:06

Фото: iStock/Wirestock

В мексиканском городе Канкун паукообразная обезьяна стянула с женщины кроп-топ, оставив ее в нижнем белье на глазах у других туристов. Соответствующее видео публикует Daily Star.
Очевидец снял, как обезьяна обхватывает женщину всеми лапами и забирается на нее. Со словами: «Я не знаю, что делать, мне страшно» туристка пытается заставить животное отпустить ее. Однако обезьяна удерживает ее топ одной лапой, после чего спускает верхнюю часть одежды женщины, демонстрируя присутствующим нижнее белье туристки.

«Кто-нибудь, заберите обезьяну! Мне пора уходить!», — кричит женщина. В конце видео ей удается освободиться.

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#животное
#женщина
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#обезьяны
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