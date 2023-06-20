Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета получил шесть лет колонии-поселения

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Химкинский суд приговорил командира SSJ100, сгоревшего в 2019 году, к шести годам колонии-поселения
Химкинский суд приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — пилота самолета SSJ100, который сгорел в 2019 году по причине жесткой посадки в Шереметьево, передает РИА Новости. По вине Евдокимова погибли более чем 40 человек.
В суде сообщили, что наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселения просил прокурор. Отмечается, что суд взыскал с Дениса Евдокимова по 1,5 миллиона рублей в пользу нескольких потерпевших.
Как стало известно, Евдокимов обвиняется по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта). После вступления приговора в силу Евдокимов сам отправится в колонию-поселение.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что герой фильма Flying Wild Alaska Джим Твето погиб в авиакатастрофе
В суде сообщили, что наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселения просил прокурор. Отмечается, что суд взыскал с Дениса Евдокимова по 1,5 миллиона рублей в пользу нескольких потерпевших.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что герой фильма Flying Wild Alaska Джим Твето погиб в авиакатастрофе
Екатерина Коршунова