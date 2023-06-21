Пилота батискафов OceanGate уволили из-за слов об их опасности

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Пилот OceanGate Дэвид Лохридж, нанятый для проведения испытаний подводных аппаратов, был уволен за предупреждения о том, что оболочка батискафов «Титан» не была достаточно протестирована на безопасность
Пилот компании OceanGate Дэвид Лохридж, назначенный для тестирования подводных судов, был уволен после того, как выразил опасения о недостаточном тестировании оболочки батискафа «Титан» с точки зрения безопасности. Это стало известно из документов, полученных в ходе расследования.
Лохридж также заявил, что компания OceanGate отказалась оплачивать иллюминатор, который был бы пригоден для безопасного использования на большой глубине. Когда он выразил опасение о том, что OceanGate может подвергнуть своих клиентов риску, ему было предоставлено «10 минут для того, чтобы незамедлительно освободить свое рабочее место».
Ранее «Радио 1» сообщало, что воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов.
«Пилот, привлеченный для проведения тестов подводных аппаратов, утверждал в судебных материалах пять лет назад, что его уволили после того, как он выразил опасения о том, что углеродное покрытие батискафа "Титан" не прошло необходимых испытаний для подтверждения его способности безопасно спускаться на глубину 4000 метров», — сообщает NBC News.
Ранее «Радио 1» сообщало, что воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов.
Артем Кузьмин