Пираньи загрызли свалившегося в реку бразильца

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Еще один человек, выпавший из лодки в результате столкновения, считается пропавшим без вести. Спасательная бригада продолжает его поиски.
ВМС Бразилии начали расследование по факту гибели одного мужчины и бесследной пропажи второго.
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