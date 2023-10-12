Пиранья откусила палец годовалому ребёнку под Омском

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Домашняя пиранья откусила палец годовалому ребёнку. Об этом сообщает РИА Новости.
Хищная рыба появилась в семье ветеринаров, проживающих в посёлке Кормиловка в Омской области, ещё 10 лет назад. Рыба жила в аквариуме, и до этого случая ни разу не создавала проблем хозяевам.
Инцидент в годовалым мальчиком произошёл в момент, когда в одной комнате с ним находился его отец. Он отвлёкся на телефон, а ребёнок в это время опустил руку в аквариум, в результате чего пиранья откусила ему палец.
Ребёнок был госпитализировал в местную ЦРБ. Врачи поставили ему диагноз «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой руки». После осмотра ребёнка, они заявили о произошедшем в полицию. В отношении родителей пострадавшего мальчика проводится проверка.
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Инцидент в годовалым мальчиком произошёл в момент, когда в одной комнате с ним находился его отец. Он отвлёкся на телефон, а ребёнок в это время опустил руку в аквариум, в результате чего пиранья откусила ему палец.
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Анастасия Чинкова