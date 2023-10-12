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Пиранья откусила палец годовалому ребёнку под Омском

Домашняя пиранья откусила палец годовалому ребёнку в Омской области
12 октября 2023, 15:42
Фото: iStock/Urwikiow Aufrere Nathalie

Фото: iStock/Urwikiow Aufrere Nathalie

Домашняя пиранья откусила палец годовалому ребёнку. Об этом сообщает РИА Новости.
Хищная рыба появилась в семье ветеринаров, проживающих в посёлке Кормиловка в Омской области, ещё 10 лет назад. Рыба жила в аквариуме, и до этого случая ни разу не создавала проблем хозяевам.

Инцидент в годовалым мальчиком произошёл в момент, когда в одной комнате с ним находился его отец. Он отвлёкся на телефон, а ребёнок в это время опустил руку в аквариум, в результате чего пиранья откусила ему палец.


Ребёнок был госпитализировал в местную ЦРБ. Врачи поставили ему диагноз «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой руки». После осмотра ребёнка, они заявили о произошедшем в полицию. В отношении родителей пострадавшего мальчика проводится проверка.

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#больница
#травма
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Минздрав: Пострадавший под Белгородом журналист Sputnik находится в реанимации
12 октября 2023, 16:09

Фото: iStock/sudok1

Журналист Sputnik Хайбар Акифи, пострадавший в ходе ночного обстрела Белгородской области, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает Минздрав региона в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар.

В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу. 

«Женщина находится в реанимации городской больницы 2 Белгорода после операции, гемодинамика стабильная, лечим. Мужчина — в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больнице, нестабилен, медицинские работники делают всё для сохранения его жизни», - прокомментировали ситуацию в региональном Минздраве.

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#реанимация
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Пропавшую в Нижнем Новгороде 10-летнюю девочку нашли в диване у соседа
12 октября 2023, 16:06

Фото: istockphoto/SB Arts Media

В отдел полиции Нижнего Новгорода поступило заявление о пропаже 10-летней девочки, страдающей аутизмом. Вечером, 11 октября, Вика (имя изменено) выбежала из незапертой квартиры, так что ее мать даже не сразу заметила ее исчезновение.
Беспокойства добавляло то, что девочка ушла из дома даже не взяв никакой одежды, а погода стояла довольно холодная, передает телеграм-канал Baza. К полицейским, занятым поисками, подключились местные волонтеры. Сначала пропавшего ребенка искали на улице, но потом кому-то из участвовавших в розыске пришла в голову мысль пройтись по соседям.

У одного из них, 44-летнего Максима Р., и была найдена девочка. Вику обнаружили в диване. Выяснилось, что сразу после того, как девочка выскользнула из дома, мужчина затащил ее к себе домой и издевался над аутичным ребенком на протяжении нескольких часов. Вика жива, но находится в шоковом состоянии, с ней работают медики и психологи. Максим Р. задержан.

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#медики
#дома
#девочка
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13-летняя школьница намеренно заразила взрослого парня ВИЧ — обоим грозит наказание
Mash: Задержана больная ВИЧ школьница, умышленно заразившая 18-летнего знакомого
12 октября 2023, 15:41

Фото: istock / OlFedv

В Московском Троицком административном округе 13-летняя вичинфицированная школьница задержана за осознанное заражение ВИЧ 18-летнего знакомого. Парню теперь светит статья за растление малолетней. Информацию сообщает телеграм-канал Mash.
Девчонка проживает с братьями и сёстрами, которые тоже заражены ВИЧ. Приобрели страшный недуг дети от матери-наркоманки. Детей растит престарелый дедушка, которому тяжело заниматься воспитанием сразу такого большого количества детей. Школьница с 11 лет начала употреблять алкоголь и вести половую жизнь без контрацепции, зная о диагнозе. 

Недавно школьница пошла в гости к 18-летнему знакомому, они вместе выпили, после чего, со слов парня, она начала к нему приставать. Молодой человек не смог удержаться и переспал с ней без защиты. После чего парочка решила погулять и наткнулась на сотрудников правоохранительных органов.

Подростков задержали и отвезли в отделение, где и выяснились подробности ситуации. Теперь молодой человек возможно заразился ВИЧ и ему грозит 4 года тюрьмы за растление.

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#заражение
#школьница
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Российского школьника осудили на два года за убийство
Суд в Ярославе осудил школьника на два года за убийство мужчины
12 октября 2023, 15:24

Фото: iStock/Chaichan Pramjit

Суд отправил 16-летнего подростка в воспитательную колонию на два года за убийство мужчины, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
По информации ярославского суда, 8 мая 2023 года 16-летний подросток поспорил с 48-летним мужчиной в салоне маршрутки. Их конфликт продолжился и на остановке общественного транспорта. Школьник нанес мужчине удар по лицу, отчего тот потерял равновесие и упал. Еще один удар по голове парень нанес мужчине ногой. Лежа на спине, житель Ярославля ударился головой о металлическую конструкцию остановке и скончался, получив травму, несовместимую с жизнью. 

Подростка судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд вынес ему обвинительный приговор в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Отмечается, что обвиняемый ​полностью признал свою вину.

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#приговор
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#удар
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Москвичка до синяков избила внучку за неправильно сделанное домашнее задание
12 октября 2023, 14:58

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В Москве бабушка избила внучку во время подготовки домашнего задания, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 63-летняя бабушка забрала внучку из школы и привела домой, где между ними один за другим стали возникать конфликты.

Сперва пенсионерка приготовила девочке обед, а в ответ услышала, что та не голодна. Спор замяли, и школьница села за уроки.

Когда же бабушка пришла, чтобы проверить задание внучки, то пришла в полный ужас - там было море ошибок. Пожилая женщина не выдержала и, по словам девочки, начала наносить ей удары по лицу, а затем повалила на кровать и продолжила избивать там. 

От бабушки школьницу забрала мама, которая и заметила синяки на ее лице. Сперва женщина отвела дочь в больницу, медики же сообщили об избитом ребенке в полицию.

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#избиение
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Бывшего мэра Одессы Костусева объявили в розыск по делу о приватизации аэропорта
12 октября 2023, 14:53

Фото: istock / skyNext

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Экс-главу подозревают к в причастности к завладению бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским одесским аэропортом. Информацию об этом сообщает ТАСС,
По информации следствия, в 2011 году бизнесмены разработали и реализовали схему перевода международного аэропорта в собственность города, после чего объект при посредничестве Костусева приватизировали решением Одесского городского совета.

Согласно решению, четверть доли  в уставном капитале аэропорта передана властям города, а 75 процентов получила компания ООО «Одесса аэропорт девелопмент». После этого Одесса перестала получать деньги от работы аэропорта. В общей сумме бизнесмены завладели имуществом объекта на 118 млн (3,2 млн долларов).

Как сообщают местные СМИ, бывший мэр города в 2014 году уехал в Латвию. 

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#аэропорт
#деньги
#розыск
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#одесса
#мэр
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Пять лет колонии получил водитель, по вине которого на Киевском шоссе погибли четыре человека
12 октября 2023, 14:40

Фото: Istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

Шофёр грузовика, по вине которого погибли четыре человека на Киевском шоссе, приговорили к пяти годам колонии-поселения. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Как ранее выяснило следствие, в ночь на 29 апреля Евгений Романенко ехал по Киевскому шоссе за рулём грузовика с прицепом на погрузочно-разгрузочные работы. В какой-то момент он отвлёкся от дороги и врезался в попутном направлении в ВАЗ 21043. Тот от удара столкнулся со стоявшими на светофоре с четырьмя машинами. 
 
ВАЗ, в котором находились четверо пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, загорелся. Погибли четыре человека, в том числе дети 10 и 7 лет.    

Суд также лишил Романенко на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. 

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#прокуратура
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В Липецке задержали сбежавшего из колонии заключенного
12 октября 2023, 14:29

Фото: iStock/Rafa Jodar

Из колонии в городе Елец сбежал заключенный, однако, вскоре, его обнаружили дома, в Липецке, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, вчера стало известно, что из исправительной колонии в Ельце сбежал заключенный. 54-летний Вячеслав Яковлев был приговорен к трем годам заключения за кражу. Вчера в 9 часов утра его отправили прибраться в административном здании колонии, откуда он бесследно исчез.

Яковлева нашли уже сегодня, в его квартире в Липецке. Заключенному удалось преодолеть 83 км от ИК-3 в Ельце до своего дома.

Неудачливого беглеца доставили назад, в колонию. Теперь ему грозит дополнительные пять лет заключения за побег.

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#колония
#тюрьма
#наказание
#полиция
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В результате падения БПЛА под Белгородом погибла девочка, её родители – в реанимации
После падения БПЛА под Белгородом погибла девочка, её родители – в реанимации
12 октября 2023, 14:25

Фото: iStock/RamonCast

В результате удара ВСУ недалеко от Белгорода, были ранены журналист Sputnik и его супруга, их дочь погибла. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что семья приехала навестить своих пожилых родственников, но произошло падение украинского беспилотника, повлекшее за собой смертельный исход некоторых членов семьи. 

Так, на месте погибла их 4-летняя дочь и родители женщины, которая работает в БГТУ им. В.Г. Шухова. Сами супруги Хайбар и Олеся Акифи с множественными осколочными ранениями были экстренно госпитализированы, сейчас они находятся в реанимации.

Уточняется, что женщина ещё не знает о гибели своей дочери.

Ранее о гибели ребёнка в результате падения БПЛА сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 

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