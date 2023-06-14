Писатель Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет

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СМИ: Скончался писатель и обладатель Пулитцеровской премии Кормак Маккарти
Американский писатель, киносценарист и драматург Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Смерть Маккарти наступила по естественным причинам в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мехико.
Кормак Маккарти родился в США в 1933 году. Он дебютировал как автор в 1959 году после того, как его рассказы впервые опубликовал университетский журнал. Первым романом писателя стало произведение «Хранитель сада», изданное в 1965 году.
В 2007 году Маккарти вручили Пулитцеровскую премию за роман «Дорога». В то же время на экраны вышел фильм «Старикам тут не место», снятый по одноименной книге американского писателя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на 87 году жизни скончался экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Смерть Маккарти наступила по естественным причинам в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мехико.
В 2007 году Маккарти вручили Пулитцеровскую премию за роман «Дорога». В то же время на экраны вышел фильм «Старикам тут не место», снятый по одноименной книге американского писателя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на 87 году жизни скончался экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян