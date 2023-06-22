Питбуль загрыз маленькую собачку и едва не убил её хозяйку в Москве

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В Москве мощный питбуль загрыз той-терьера и покалечил его пожилую хозяйку
В Москве мощный питбуль загрызл маленькую собаку и едва не убил его поцелую хозяйку, передаёт Telegram-канал «112».
Уточняется, что происшествие произошло в районе улицы Новикова в столиц. Пожилая женщина Людмила Петровна гуляла со своим той-терьером, в этот момент мощный питбуль набросился на её собаку и очень быстро загрыз его. Затем бойцовская собака накинулась на хозяйку, которой чудом удалось спастись.
Женщину госпитализировали с множественными ранами правого бёдра, носа и левого плеча. Выяснилось, что хозяином агрессивного пса является местный житель Евгений.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Нижневартовске бультерьер набросился на школьницу в лифте, когда она попыталась защитить свою собачку.
Уточняется, что происшествие произошло в районе улицы Новикова в столиц. Пожилая женщина Людмила Петровна гуляла со своим той-терьером, в этот момент мощный питбуль набросился на её собаку и очень быстро загрыз его. Затем бойцовская собака накинулась на хозяйку, которой чудом удалось спастись.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Нижневартовске бультерьер набросился на школьницу в лифте, когда она попыталась защитить свою собачку.
Яна Таёжная