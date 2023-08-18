Питерские врачи борются за жизни девочки, которая объелась стиральным порошком

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В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком, сообщает 78.RU.
Происшествие случилось во вторник вечером в Приморском районе Петербурга. Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребенка острое отравление и экстренно госпитализировали ее.
По информации СМИ, девочка до сих пор находится в реанимации, врачи упорно борются за ее жизнь.
Каким образом трехлетняя девочка смогла достать стиральный порошок и наестся им – сейчас выясняют прокуратура и Следственный комитет.
Ранее в Москве двухлетнего ребенка госпитализировали после того, как он выпил чистящее средство для унитазов. Мальчика доставили в отделение токсикологии в тяжелом состоянии. У него диагностировали ожог полости рта и пищевода.
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По информации СМИ, девочка до сих пор находится в реанимации, врачи упорно борются за ее жизнь.
Ранее в Москве двухлетнего ребенка госпитализировали после того, как он выпил чистящее средство для унитазов. Мальчика доставили в отделение токсикологии в тяжелом состоянии. У него диагностировали ожог полости рта и пищевода.
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Евгения Парфентьева