Питерского депутата задержали за развращение 12-летнего мальчика

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В Санкт-Петербурге задержали депутата муниципального образования «Ржевка» Красногвардейского района по подозрению в развращении 12-летнего мальчика, сообщает 78.RU.
По информации СМИ, в полицию обратилась жительница Петербурга. Она заявила, что неизвестный мужчина уже несколько месяцев ведет переписку с ее несовершеннолетним сыном и присылает ему обнаженные фотографии.
Выяснилось, что автор фотографий – 63-летний депутат местного муниципального образования. Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи.
Напомним, депутат Приморского края Артем Самсонов, осужденный в 2022 году за растление ребенка, отказался от двух местных адвокатов в ходе повторного апелляционного рассмотрения. В 2019 году Самсонов, общаясь с одиннадцатилетнем сыном своего знакомого, продемонстрировал ребенку «предмет интимного характера» и рассказывал о его предназначении.
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Выяснилось, что автор фотографий – 63-летний депутат местного муниципального образования. Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи.
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Евгения Парфентьева