Питерского священника приговорили к трем годам колонии за «Фейки про армию»

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Священника в Санкт-Петербурге приговорили к 3 годам колонии по делу о «фейках про армию», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Священнослужителя Иоанну Курмоярову задержали в июне 2022 года за видеоролик на YouTube, в котором он рассматривал пропаганду с точки зрения христианства.
В нем он обозревал видео выступления главы РФ, и на его фразу: «Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут» он ответил так: «Миротворцы будут в раю, понимаете? А тот, кто развязал агрессию, не будет он в раю, хоть упирайся».
Помимо трех лет лишения свободы, еще два года Курмоярову нельзя ничего выкладывать в интернет.
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В нем он обозревал видео выступления главы РФ, и на его фразу: «Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут» он ответил так: «Миротворцы будут в раю, понимаете? А тот, кто развязал агрессию, не будет он в раю, хоть упирайся».
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Евгения Парфентьева