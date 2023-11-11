План «Перехват» объявлен в Рязани после схода с рельсов грузового состава

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Полицейские Рязани разыскивают возможных организаторов диверсии на железной дороге, в результате которой 19 вагонов грузового состава сошли с рельсов. В городе объявлен план «Перехват».
Сразу после катастрофы можно было предположить, что железнодорожные пути перед составом были взорваны. Об этом говорили пробитые лобовые стела в окнах кабины машиниста локомотива. В настоящее время для устранения последствий аварии к месту событий направлены два дополнительных восстановительных поезда. В разборе завалов задействованы более 300 рабочих.
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Александр Бойцов