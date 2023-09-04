План «Режим» объявили в Ленинградской области из-за НЛО

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В Ленинградской области зафиксирован НЛО, предположительно, прибывший со стороны Латвии. В регионе объявлен план «Режим». Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
НЛО удалось обнаружить на высоте двух километров.
По информации портала, специалисты пытались установить связь с объектом, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство РФ. Через некоторое время аппарат исчез. План «Режим» был снят после убытия НЛО с российской территории.
Примечательно, что объект прибыл на территорию РФ со стороны Латвии. Подробности произошедшего выясняются.
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По информации портала, специалисты пытались установить связь с объектом, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство РФ. Через некоторое время аппарат исчез. План «Режим» был снят после убытия НЛО с российской территории.
Примечательно, что объект прибыл на территорию РФ со стороны Латвии. Подробности произошедшего выясняются.
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Анастасия Крестьянова