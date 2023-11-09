Племянник экс-губернатора Орловской области Строева ранен при обстреле ВСУ под Курском

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Племянник бывшего губернатора Орловской области Егора Строева получил ранение в селе Анатольевка Курской области при обстреле ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 42-летний племянник экс-губернатора Орловской области Владимир Строев получил ранение в ходе артиллерийского обстрела села Анатольевка со стороны украинской армии. Подробностей о его состоянии не приводится.
Егор Строев был вторым в новейшей истории председателем Совета Федерации России. Он вступил в должность в 1996 году и пробыл на ней до 2001 года.
Накануне также стало известно, что в Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Он погиб на месте.
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Егор Строев был вторым в новейшей истории председателем Совета Федерации России. Он вступил в должность в 1996 году и пробыл на ней до 2001 года.
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Элина Позднякова