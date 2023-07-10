Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 200 кв м

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Площадь возгорания в ангаре на улице Подольских Курсантов на юге Москвы увеличилась до 200 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.
На юге Москвы начался крупный пожар, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. Отмечалось, что площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания, информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали службы города.
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Мелисса Тимофеева