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Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 118 гектаров
30 августа 2023, 09:29

Фото: iStock/Олег Копьёв

Глава города Алексей Богодистов сообщил, что площадь лесного пожара, который вторые сутки тушат в Геленджике, увеличилась до 118 гектаров. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Градоначальник также отметил, что для устранения пожаров из Ростова-на-Дону был направлен самолет-амфибия.

Прежде сообщалось, что площадь лесных пожаров в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, однако, пламя продолжает распространяться и в настоящее время достигает 118 га. На месте происшествия работают экстренные службы. В операции по борьбе с крупным лесным возгоранием задействованы более 440 пожарных и 80 единиц техники.


Предпринимаются меры по ликвидации пожаров.

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#происшествия
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Скорая помощь, экстренно доставлявшая пациента, насмерть сбила женщину
В Бийске скорая помощь, экстренно доставлявшая пациента, насмерть сбила женщину
30 августа 2023, 17:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Бийск Алтайского края скорая помощь, которая экстренно доставляла пациента в больницу, насмерть сбила женщину на пешеходном переходе, сообщили пресс-службе главка МВД по Алтайскому краю.
«В городе Бийске, на улице Ленина, в районе дома 256, водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель со включенными спецсигналами, двигаясь по улице Ленина от переулка Коммунарский в направлении переулка Кожевенный, на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода–женщину, 1984 года рождения», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

От полученных травм женщина скончалась на месте. 

В результате происшествия была инициирована служебная проверка. 

Отмечается, что несовершеннолетнего пациента, который находился в той самой скорой помощи, после аварии забрала другая машина и успешно доставила в больницу.

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#машина
#скорая помощь
#алтай
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Россиянин плеснул бывшей девушке кислотой в лицо из-за ревности
В Усть-Лабинске мужчина облил кислотой бывшую девушку на почве ревности
30 августа 2023, 16:52

Фото: iStock/Andrii Zorii

В городе Усть-Лабинск Краснодарского края задержан мужчин, который облил свою бывшую девушку кислотой из-за ревности, сообщили представители ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.
В местную больницу доставили 21-летнюю девушку, которая заявила, что ее облили кислотой. Медики диагностировали у пострадавшей 30% химического ожога тела, повреждения головы, шеи, груди, верхних конечностей и лица. Девушка также потеряла зрение, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. 

Бывшего молодого человека пострадавшей, которого и подозревают в совершении этого преступления, задержали. Он признал свою вину. 

Девушка рассказала врачам, что бывший возлюбленный неоднократно угрожал ей расправой. Она обращалась в полицию, однако, там на ее заявления не реагировали.

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#зрение
#медики
#девушка
#ожоги
#краснодарский край
#полиция
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В Брянской области футбольные фанаты устроили массовую драку
30 августа 2023, 16:41

Фото: iStock/vmargineanu

В Брянской области в городе Сельцо футбольный фанаты устроили массовую драку. Разнять дерущихся удалось только прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, подрались болельщики команд «Сокол» и «Бежица». Началось все со словесной перепалки, которая очень скоро переросла в массовое побоище, остановить которое удалось только прибывшим на место сотрудникам полиции. При этом уточняется, что в драке сильно никто не пострадал. В больницы никто из подравшихся молодых людей не обращался.
 
При этом в ФК «Сокол» извинились перед жителями города за своих фанатов. Однако также отметили, что болельщики есть везде, и иногда они дерутся.

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#больницы
#гражданство
#спартак
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В Москве женщина чуть не умерла, потеряв 3 литра крови, во время аборта
30 августа 2023, 16:36

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Женщина потеряла 3 литра крови во время аборта в частной московской клинике.
РЕН ТВ пишет, что 37-летней пациентке проткнули матку, после чего началось кровотечение. В момент операции рядом с пациенткой не было ни анестезиолога, ни реаниматолога.
 
«Пострадавшую в состоянии геморрагического шока доставили в одну из столичных больниц. Она находится в реанимации», - сообщает источник.
Ранее в Улан-Удэ медики 20 часов уговаривали родителей дать согласие на операцию ребёнку. 9-летний мальчик оказался в больнице с подозрением на острый аппендицит. Диагноз подтвердили, врачи решили срочно оперировать ребёнка. Но родители отказались подписывать согласие на операцию и наркоз, заявив, что у сына, вероятно, возникнет аллергическая реакция. В это время состояние мальчика ухудшалось.

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#операция
#аборт
#москва
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Во Внуково обнаружили 12 мёртвых лис в багаже пассажира
30 августа 2023, 15:53

Фото: istockphoto/Wojciech Sobiesiak

В столичном аэропорту Внуково сотрудники ветеринарного контроля изъяли у прибывшего из Египта в Россию пассажира 12 тушек фенеков, лежавших в багаже.
Россельхознадзор сообщает, что глаза лис были мутными, а зрачки не реагировали на свет. Специалисты признали животных мёртвыми. 

У мужчины не было ветеринарных сопроводительных документов на зверей, а также разрешения Россельхознадзора на ввоз лис в страну. 

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Перми собака остановила самолет, выскочив в аэропорту на взлетно-посадочную полосу.
Инцидент случился в пятницу, 18 августа, около 6:00.

«Аэропорт Пермь. Во время разбега экипажу была дана команда прекратить взлет, на полосе собака. Экипаж зарулил на стоянку», — пишет источник. 
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#самолет
#внуково
#аэропорт
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У подростка в Крыму остановилось сердце после выпитого энергетика
SHOT: Школьник выпил энергетик и впал в кому в Крыму
30 августа 2023, 15:44

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Школьник выпил энергетик и впал в кому в Крыму. Позже в больнице у него остановилось сердце. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, несовершеннолетнему стало плохо после того, как он выпил энергетический напиток.  

14-летнего школьника экстренно госпитализировали с диагнозом: отравление неизвестным веществом. Подросток находился под наблюдением врачей около недели. Ввиду ухудшения показателей анализов, медики приняли решение о транспортировке несовершеннолетнего в Симферополь. Однако, перед отправкой в специализированную больницу, у мальчика остановилось сердце.  

Медики выясняют причины смерти подростка. 

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#подросток
#отравление
#сердце
#медики
#ск
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Мужа подозревают в убийстве жены гантелей для фитнеса в Балашихе
30 августа 2023, 15:27

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Мужа подозревают в убийстве жены гантелей для фитнеса в подмосковной Балашихе. Мужчина скрылся с места преступления. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что тело 44-летней женщины в двухкомнатной квартире семьи обнаружили родственники. У пострадавшей была травма головы, а рядом с кроватью лежала окровавленная гантель, вес которой составлял 5 килограмм.

По информации SHOT, в момент обнаружения тела, супруга погибшей дома не оказалось. Судмедэксперты констатировали, что смерть женщины наступила около 10 часов назад. 

Сообщается, что преступника задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее в австралийском городе Кенвик женщина загорелась, пытаясь закурить сигарету. Женщину экстренно госпитализировали. Сперва ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, однако, вскоре, она все же скончалась от полученных травм.

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#подмосковье
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#травма
#женщины
#семьи
#дома
#тела
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В Тюмени десятки человек отравились на отдыхе в загородном клубе
30 августа 2023, 14:59

Фото: iStock/Staras

Несколько десятков тюменцев утверждают, что отравились на отдыхе в загородном клубе «Адмирал».
72.ru пишет, что отравившиеся были гостями на свадьбах и корпоративах, проходивших в клубе в начале августа. По словам пострадавших, они почувствовали недомогание на следующий день после праздника. У людей поднялась температура, начались рвота и диарея.
 
«На утро после свадьбы у двоих из гостей поднялась температура, появилась рвота и прочие сопутствующие симптомы. Затем по цепной реакции те же симптомы появились и у других гостей, у кого-то в легкой форме», —рассказала Дарья Воробьева, уточнив, что праздник был 11 августа.
«Отравили на корпоративе 18 августа. Ел только рыбу. Третий день уже температура и полоскает», — рассказал другой пострадавший тюменец.
Заболевшие подали заявление в Роспотребнадзор.

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#отравление
#здоровье
#роспотребнадзор
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В Белгородской области трое человек погибли в аварии
30 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Волоконовском районе Белгородской области произошло столкновения трёх автомобилей, трое человек скончались.
Областное УМВД сообщает, что примерно в 11:00 на 22 км трассы Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки произошло столкновение ВАЗ-2106, «ГАЗон NEXT» и «КамАЗа». Два последних автомобиля загорелись.

В аварии погибли водители всех машин. Сообщается, что пассажиров в автомобилях не было. Правоохранители установят причины случившегося.

Ранее в Саратовской области женщина погибла в перевернувшейся скорой. Автомобиль Lada Largus съехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии скончалась 87-летняя женщина. Водитель и 47-летний пассажир госпитализированы с травмами.

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