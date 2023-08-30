Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 гектаров

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Глава города Алексей Богодистов сообщил, что площадь лесного пожара, который вторые сутки тушат в Геленджике, увеличилась до 118 гектаров. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Градоначальник также отметил, что для устранения пожаров из Ростова-на-Дону был направлен самолет-амфибия.
Прежде сообщалось, что площадь лесных пожаров в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, однако, пламя продолжает распространяться и в настоящее время достигает 118 га. На месте происшествия работают экстренные службы. В операции по борьбе с крупным лесным возгоранием задействованы более 440 пожарных и 80 единиц техники.
Предпринимаются меры по ликвидации пожаров.
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Прежде сообщалось, что площадь лесных пожаров в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, однако, пламя продолжает распространяться и в настоящее время достигает 118 га. На месте происшествия работают экстренные службы. В операции по борьбе с крупным лесным возгоранием задействованы более 440 пожарных и 80 единиц техники.
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Анастасия Крестьянова