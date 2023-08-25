Площадь пожара в строительном магазине в Нахабине достигла 400 «квадратов»

Фото: Фотобанк МО
В подмосковном Нахабине в городском округе Красногорск горит строительный магазин. Площадь пожара достигла 400 кв м, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Там отметили, что угрозы соседним строениям нет.
На место выехали сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Причина пожара выясняется. Уточняются данные о возможных пострадавших.
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Лора Луганская