По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали активы на 64 миллиарда рублей

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Адвокат Наталия Сальникова заявила, что в рамках дела блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, наложен арест на активы на 64 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Сальникова отметила, что на данный момент решение налогового органа, который установит точный ущерб по делу, до сих пор отсутствует.
Напомним, что Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест. По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.
Ранее сообщалось, что марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в её марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу.
Читайте также:
Блиновская не доплатила сантехнику за прочистку унитаза
Суд арестовал у Елены Блиновской новые счета, автомобили и моторную лодку
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Напомним, что Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест. По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.
Читайте также:
Блиновская не доплатила сантехнику за прочистку унитаза
Суд арестовал у Елены Блиновской новые счета, автомобили и моторную лодку
Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Екатерина Коршунова