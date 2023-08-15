Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали активы на 64 миллиарда рублей

По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали активы на 64 миллиарда рублей

15 августа 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Адвокат Наталия Сальникова заявила, что в рамках дела блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, наложен арест на активы на 64 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Сальникова отметила, что на данный момент решение налогового органа, который установит точный ущерб по делу, до сих пор отсутствует.

Напомним, что Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест. По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.


Ранее сообщалось, что марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в её марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу.

Читайте также:

Блиновская не доплатила сантехнику за прочистку унитаза

Суд арестовал у Елены Блиновской новые счета, автомобили и моторную лодку

Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

#арест
#автомобили
#ценности
#мошенничество
#эксперты
#человек
#ущерб
#информация
Читайте нас в
Девушка упала с девятого этажа дома в Москве и впала в кому
15 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

В Москве 21-летняя девушка выпала из окна девятого этажа и получила травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что девушка выжила. На данный момент она находится в одной из московских больниц. 

В понедельник, 14 августа, в полицию обратилась женщина, которая обнаружила пострадавшую возле дома, который находится на улице 26 Бакинских комиссаров. Упавшая девушка — гражданка Белоруссии, проживающая в этом же доме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше.

Читайте также:

В Каспийске спасли девочку, которая вылезла в окно на 9 этаже

В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила

Mash: Угроза взрыва в Большом театре в Москве
#окно
#женщина
#туристы
#сотрудники
#дома
#мама
#девушка
#школьница
Читайте нас в
В парке «Зарядье» в Москве заявили об угрозе взрыва
Из парка «Зарядье» в Москве экстренно эвакуируют людей из-за угрозы взрыва
15 августа 2023, 18:05

Фото: iStock/Stanislav Sablin

В столичном парке «Зарядье» объявлена эвакуация, сообщает Telegram-канал SHOT.
Людей экстренно выводят из парка из-за сообщения об угрозе взрыва.

По информации СМИ, сообщение поступило на почту администрации парка. В нем сказано, что если 18-летнему рэперу Елисею не переведут 666 тысяч рублей – парк взлетит на воздух.

Сообщение с угрозой находится на проверке правоохранительных служб.

Напомним, причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» стал холодильник. Сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров.

Читайте также:

Сотрудники московского автосервиса обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к авто

На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком во время похода

Глав СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на вожатую, которая оскорбляла детей в лагере Крыма
 
 
 
#парк
#москва
#эвакуация
#взрыв
Читайте нас в
Юрист Хаминский назвал меры по предотвращению трагедий со взрывами
15 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский призвал ужесточить меры государственного контроля за предпринимателями для того, чтобы предотвратить трагедии подобные той, что случилась в Махачкале.
«Структура контрольно-надзорных мероприятий должна быть выстроена так, чтобы каждой более жесткой форме предшествовала более мягкая. И таких форм видится четыре: профилактический визит, инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка. Причём первые два действия должны производиться без согласования с прокурором», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Кроме того, по его мнению, нужно приостановить мораторий на проверки соблюдения обязательных требований противопожарных, санитарно-эпидемиологических мер. Он уточнил, что мораторий был введён для снижения давления на бизнес в условиях коронавирусной опасности, а после – санкций. Случаи массовой гибели людей в результате взрывов или отравлений, вызванных халатностью или экономией предпринимателей, показывает, считает Хаминский, что бизнес-сообщество злоупотребило доверием государства и общества.

Читайте также:

Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту оскорбления детей в крымском лагере

В Махачкале более 600 доноров сдали кровь после ЧП на АЗС

Юрист Краснов раскрыл, кто может быть привлечен к ответственности за трагедию в Махачкале
#проверка
#бизнес
#чп
Читайте нас в
Сотрудники московского автосервиса обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к авто
В Москве сотрудники автосервиса обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к дну автомобиля
15 августа 2023, 17:51

Фото: iStock/aerogondo

Сотрудники автосервиса на Краснодарской улице в Москве обнаружили предмет, похожий на СВУ, прикрепленный к дну автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash.
Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, был прикреплен к дну  Toyota Land Cruiser, которую пригнал в мастерскую.

Сотрудники автосервиса позвонили в правоохранительные органы, они находятся в пути на место происшествия. 

Ранее под автомобилем главы Давыдовского сельсовета в Запорожской области было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общественно опасным способом. СВУ было найдено при осмотре автомобиля, который стоял около здания сельской администрации. 

Читайте также:

На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком во время похода

В Москве сотрудник Wildberries попытался изнасиловать клиентку прямо в ПВЗ

В Новосибирской области полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе
 
 
#москва
#автосервис
#взрывчатка
Читайте нас в
На Гавайях нашли живыми 60 пропавших без вести после пожаров
15 августа 2023, 17:37

Фото: iStock/ronniechua

На Гавайях одновременно нашли живыми 60 человек, которых считали без вести пропавшими после пожаров на острове Мауи.
Телеканал ABC News сообщает, что все 60 человек были найдены в одном доме. При этом сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести.
 
Власти решили отказаться от термина «пропавший без вести». Теперь используется слово «неучтенный». Такое решение принято из-за того, что многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.

Ранее сообщалось, что число жертв пожаров на Мауи увеличилось до 89 человек. Губернатор штата Джош Грин сообщил, что это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов. Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора».

Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.

Читайте также:

Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте

В Махачкале более 600 доноров сдали кровь после ЧП на АЗС

Юрист Краснов раскрыл, кто может быть привлечен к ответственности за трагедию в Махачкале


#пожар
#чп
#лесные пожары
Читайте нас в
Педагог надругался над подростком во время похода
На Кубани педагога заподозрили в надругательстве над подростком во время похода
15 августа 2023, 17:09

Фото: iStock/filrom

В Темюркском районе Краснодарского края педагога детско-юношеской организации подозревают в надругательстве над подростком во время туристического похода, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«По поручению прокуратуры края прокуратурой Темрюкского района организована проверка соблюдения требований законодательства об организации отдыха и оздоровления детей в деятельности учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

При этом, известно, что уголовное дело в отношении преподавателя возбудили еще неделю назад, но рассказать об этом общественности решили только сейчас.

Где и при каких обстоятельствах произошло возможное надругательство над несовершеннолетним – пока не раскрывается. 

Читайте также:

В Ижевске задержан подозреваемый в домогательствах к спрыгнувшей с 4-го этажа девятикласснице

В Татарстане задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетних

Задержанный в Анапе педофил прошелся по нескольким детским лагерям, запирая вожатых на ключ
 
#краснодарский край
#педагог
#подросток
#насилие
#прокуратура
Читайте нас в
Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту оскорбления детей в крымском лагере
Глав СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на вожатую, которая оскорбляла детей в лагере Крыма
15 августа 2023, 16:56

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления и избиения детей вожатой в детском лагере Крыма, сообщает в Telegram-канале ведомства.
Напомним, в сети распространено видео, на котором девушка бьет и оскорбляет несовершеннолетних. Вожатая также допускает высказывания о ненависти к русским детям и угрожает им убийством. Отмечается, что в лагере отдыхают дети из населенного пункта Шебекино Белгородской области, который ежедневно обстреливают военнослужащие украинских формирований.

«Председатель СК России поручил руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», - прокомментировали ситуацию представители СК.

По информации следствия, помимо угроз и оскорблений вожатая также применяла физическую силу по отношению к своим воспитанникам. После освещения ситуации в СМИ, девушка записала видеообращение с извинениями и заявила, что не хотела никого обидеть.

Читайте также:

В Москве сотрудник Wildberries попытался изнасиловать клиентку прямо в ПВЗ

В Новосибирской области полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе

На Кубани могильщики убили и закопали мужчин, которые пришли к ним на разборки из-за ревности
 
 
#следственный комитет
#крым
#лагерь
#дети
#избиение
Читайте нас в
В Махачкале более 600 доноров сдали кровь после ЧП на АЗС
15 августа 2023, 16:48

Фото: istockphoto/kieferpix

Более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале, сообщает Минздрав Дагестана.
«Пополнены ресурсы всех компонентов крови», — отметили в пресс-службе Минздрава.
В местных больницах сейчас остаются более 60 человек, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших, чьё состояние оценивается как тяжелое, возможно, переведут в федеральные центры Минздрава России и московские больницы. В данный момент принимается решение по их транспортировке и эвакуации.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек. 

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 30 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.

Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.

Читайте также:

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Юрист Соловьёв рассказал, кто ответит за взрыв в Махачкале
 
#дагестан
#взрыв
#кровь
Читайте нас в
Москвичку едва не изнасиловали прямо в пункте выдачи Wildberries
В Москве сотрудник Wildberries попытался изнасиловать клиентку прямо в ПВЗ
15 августа 2023, 16:45

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В столичном ЖК «Селигер сити» сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries попытался изнасиловать клиентку, об этом сама девушка заявила Telegram-каналу SHOT.
По словам пострадавшей, она пришла в ПВЗ, чтобы получить свой заказ. К ней подошел в мужчина в фирменной футболке «Ягод» и предложил ей снять рекламу за три тысячи рублей.

Девушка согласилась, мужчина отснял ролик на планшет, а затем задернул шторы, чтобы скрыться от видеокамеры и схватил жертву за руку.

Клиентке WB удалось вырваться и сбежать. По ее словам, ответа от компании на столь шокирующую ситуацию она не дождалась, поэтому, приняла решение написать заявление в полицию.

Читайте также: 

В Челябинской области задержали учителя за изнасилование третьеклассницы

В Омске будут судить мужчину, который ограбил женщину, а затем вывез ее в лес и изнасиловал

Студентку ПТУ из Скопина едва не изнасиловали недалеко от дома Виктора Мохова
 
 
 
 
 
#москва
#изнасилование
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников