По делу Блиновской о неуплате налогов арестовали активы на 64 миллиарда рублей

В Москве 21-летняя девушка выпала из окна девятого этажа и получила травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что девушка выжила. На данный момент она находится в одной из московских больниц.



В понедельник, 14 августа, в полицию обратилась женщина, которая обнаружила пострадавшую возле дома, который находится на улице 26 Бакинских комиссаров. Упавшая девушка — гражданка Белоруссии, проживающая в этом же доме.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Напомним, ранее в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше.



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Екатерина Коршунова