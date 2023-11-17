По делу компании Merlion задержаны сразу несколько сотрудников ФСБ

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В Москве задержаны несколько сотрудников ФСБ, подозреваемых в вымогательстве пяти млрд рублей у IT-компании Merlion. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в силовых структурах столицы.
«По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. Силовиков задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным», — сообщил собеседник издания.Ранее Басманный суд Москвы на три месяца арестовал экс-руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, а также бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя — бывшего следователя Андрея Жерютина.
Фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключение под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.
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