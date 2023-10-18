По делу многодетной москвички, купившей детей, задержана гражданка Узбекистана

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Москвичка покупала детей ради соцпособий.
Shot пишет, что правоохранители задержали «суррогатная мать». Ей оказалась гражданка Узбекистана. Она родила двоих детей, а потом продала их москвичке.
Ранее сообщалось, что 47-летняя москвичка одна воспитывает 15 детей. По её словам, большинство из них приёмные, а пятеро — родные. В графе отца стоит прочерк. По данным следствия, никого из детей москвичка сама родить просто не могла. В 2010 году ей удалили матку. После того как этот факт стал известен, женщина заявила, что прибегала к услугам суррогатной матери, но приняла решение это не афишировать.
«Суррогатной матерью» оказалась 31-летняя Фируза из Узбекистана. В 2015 году она родила в Москве девочку. Новорождённую отжала москвичке. Спустя год Фируза родила второго ребёнка — мальчика — и опять отдала его женщине. За какую сумму были проданы дети, устанавливается.
На обоих детей в загсе представили фальшивые документы и записали матерью москвичку. На данный момент установлено, что кто-то продал женщине мальчика в 2018 году и девочку — в 2019 году. У них тоже оказались подделаны свидетельства. По пятому ребёнку документы проверяются.
Семья считалась благополучной. Женщина рассказывала о плюсах усыновления и говорила, что чужих детей не бывает. Открылась афера после того, как в крови 8-летнего ребёнка, оказавшегося в больницу с недомоганием, обнаружили препарат, противопоказанный ему по состоянию здоровья. По словам мальчика, мама регулярно заставляла его пить какое-то лекарство.
Женщин задержали. Ещё одна подозреваемая в деле — 44-летняя подельница москвички— руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она тоже воспитывает 15 детей.
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Ранее сообщалось, что 47-летняя москвичка одна воспитывает 15 детей. По её словам, большинство из них приёмные, а пятеро — родные. В графе отца стоит прочерк. По данным следствия, никого из детей москвичка сама родить просто не могла. В 2010 году ей удалили матку. После того как этот факт стал известен, женщина заявила, что прибегала к услугам суррогатной матери, но приняла решение это не афишировать.
На обоих детей в загсе представили фальшивые документы и записали матерью москвичку. На данный момент установлено, что кто-то продал женщине мальчика в 2018 году и девочку — в 2019 году. У них тоже оказались подделаны свидетельства. По пятому ребёнку документы проверяются.
Семья считалась благополучной. Женщина рассказывала о плюсах усыновления и говорила, что чужих детей не бывает. Открылась афера после того, как в крови 8-летнего ребёнка, оказавшегося в больницу с недомоганием, обнаружили препарат, противопоказанный ему по состоянию здоровья. По словам мальчика, мама регулярно заставляла его пить какое-то лекарство.
Женщин задержали. Ещё одна подозреваемая в деле — 44-летняя подельница москвички— руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она тоже воспитывает 15 детей.
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Мария Фирсова