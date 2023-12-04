По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек

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В Иркутске задержаны 6 человек, который причастны к убийству 15-летнего школьника на остановке. Об этом сообщает СУСК России по Иркутской области в телеграм-канале.
Второго декабря на остановке общественного транспорта в ходе конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. Ему нанесли 4 удара ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Ранее в социальных сетях и СМИ появлялась информация, что подростки посмотрели сериал «Слово пацана» и решили подражать героям. В МВД сообщили, что убийство не связано с сериалом, так как подозреваемый в убийстве не смотрел сериал.
Ранее сообщалось, что жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и коллеги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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