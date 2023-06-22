По решению суда журналист WSJ Гершкович остался в СИЗО

Фото: iStock.com/Rawf8
Обвиняемого в шпионаже корреспондента WSJ Гершковича суд оставил на три месяца в СИЗО
Ещё три месяца под стражей проведёт корреспондент американской газеты WSJ Эван Гершкович. Такой приговор вынес Мосгорсуд, передаёт ТАСС.
Напомним, что благодаря активному реагированию сотрудников ФСБ была пресечена противоправная работа корреспондента американского издания WSJ в России.
Гражданин США Эван Гершкович занимался шпионажем в отношении российских предприятий Военно-промышленного комплекса. По заданию американских спецслужб, журналист пытался выведать данные об одном из производств, которые составляют государственную тайну.
Ранее сообщалось, что Гершкович отправил родным в США письмо на русском языке. Он заявил о скорой встречи с близкими, а также, что не теряет надежду на освобождение, а пока продолжает заниматься спортом.
Напомним, что благодаря активному реагированию сотрудников ФСБ была пресечена противоправная работа корреспондента американского издания WSJ в России.
Ранее сообщалось, что Гершкович отправил родным в США письмо на русском языке. Он заявил о скорой встречи с близкими, а также, что не теряет надежду на освобождение, а пока продолжает заниматься спортом.
Андрей Гаврилов