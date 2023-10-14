Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками

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Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили такси в 3 часа ночи на Звенигородском шоссе. Об этом сообщает 112.
В этот момент Щебет сознался в том, что у него при себе есть марихуана. Его задержали и увезли в полицейский отдел. У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.
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