Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками

Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками

14 октября 2023, 10:40
Фото: iStock/DedMityay

Фото: iStock/DedMityay

Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили такси в 3 часа ночи на Звенигородском шоссе. Об этом сообщает 112.

Сообщается, что во время проверки сотрудниками ДПС Щебет сильно нервничал, когда ему задали вопрос о наличии запрещенных веществ или предметов, он стал переживать еще сильнее. Танцора попросили выйти из машины, в этот момент он попытался резко засунуть руку в карман, однако сделать это не получилось.

В этот момент Щебет сознался в том, что у него при себе есть марихуана. Его задержали и увезли в полицейский отдел. У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.

Читайте также:

Тушинский расчленитель, перед убийством, выпил со своей жертвой шесть бутылок водки

СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе

Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей
#проверки
#дпс
#учителя
#машины
#наркотики
Читайте нас в
В Зеленограде внезапно умер учитель ОБЖ
14 октября 2023, 10:22

Фото: Фотобанк МО

Преподаватель ОБЖ умер в пятницу вечером в одной из зеленоградских школ.
«МК» сообщает, что ЧП случилось в школе 1151 примерно в 19.00.

61-летнему педагогу внезапно стало плохо. Тревогу начали бить ученики, которые ещё находились в школе.  Врачи не смогли спасти мужчину. По предположительной версии, он скончался от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались.

 ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день три женщины скончались.

Читайте также:

В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом

В Москве пенсионерка оказалась в больнице из-за наркотиков, а друг её сына умер

В Ижевске две пенсионерки скончались из-за отравления парами хлора
#зеленоград
#учитель
#педагог
Читайте нас в
В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
14 октября 2023, 10:09

Фото: iStock/Soumen Hazra

Три человека скончались от отравления угарным газом в селе Давыдовка.
Женщина и двое мужчин погибли, отравившись угарным газом в частном доме. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались.

ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день три женщины скончались.

Читайте также:

В Ижевске две пенсионерки скончались из-за отравления парами хлора

В Москве пенсионерка оказалась в больнице из-за наркотиков, а друг её сына умер

ANSA: Более 20 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Венеции
#отравление
#чп
#саратов
Читайте нас в
В Сети появилось видео атаки ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле
14 октября 2023, 05:50

В Сети появились новые кадры нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что видеоролик снят от первого лица. На кадрах запечатлена беспорядочная стрельба боевиков ХАМАС на территории фестиваля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

Читайте также:

Стало известно о планах ХАМАС атаковать школы в Израиле и убить «как можно больше»

Der Spiegel: по всей Германии бунтуют сторонники ХАМАС

Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане
#стрельба
#хамас
#израиль
#фестиваль
#видео
Читайте нас в
В Екатеринбурге прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребёнка не в тот детсад
14 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Екатеринбурге трёхлетняя девочка убежала от бабушки и в лёгкой одежде направлялась в свой детский сад. На улице её увидели прохожие, который пытаясь помочь девочки отвели её в другой садик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Обнаружившие ребёнка горожане отвели девочка в ближайший детский сад, однако позже выяснилось, что она ходит в другое дошкольное учреждение. Недоразумение произошло из-за того, что ребёнок ещё плохо разговаривает и взрослые не смогли разобрать её речь.

«Девочка проживает с бабушкой. Женщина собрала ребенка в детский сад, но отвлеклась. Малолетняя самостоятельно вышла на улицу и направилась к садику. По дороге ее заметили граждане. Вскоре в дошкольное учреждение прибыла и бабушка», — цитирует агентство слова собеседника.

Читайте также:

В Москве суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, расчленившего женщину

Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей

В Красноярске родителей-сыроедов обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи
#детский сад
#девочка
#ребёнок
#екатеринбург
Читайте нас в
Jerusalem Post: Палестинцы зашли на территорию Маале-Михмас
Jerusalem Post: Палестинцы зашли на территорию еврейского поселения Маале-Михмас
14 октября 2023, 02:37

Фото: РИА Новости

Издание Jerusalem Post сообщает о «проникновении террористов» в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу.
«Рано утром в субботу террористы проникли в Маале-Михмас, поселение на Западном берегу», — говорится в публикации местного издания.

При этом газета Haaretz пишет, что жителей Маале-Михмас призывают запереть двери и пройти в убежища.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян

Россиян, уехавших в Израиль, мобилизуют на общих основаниях

США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе
#израиль
#армия
#террористы
Читайте нас в
В Москве суд заключил под стражу 60-летнего мужчину, расчленившего женщину
14 октября 2023, 02:04

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Москве суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в расчленении женщины на северо-западе столицы. Об этом прокуратура Москвы сообщила в своём Telegram-канале.
«С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 60-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал», — проинформировали в ведомстве.

Обвиняемый рассказал, что поссорился с 62-летней знакомой, когда они распивали спиртные напитки у него дома. Мужчина нанёс жертве не менее пяти ударов стамеской. Когда он понял, что женщина мертва, то испугался и перетащил тело в ванную, где расчленил с помощью двух ручных пил и ножа. Останки он сложил в пакеты и уехал в Сергиев-Посад, где и был задержан.

Читайте также:

В Красноярске родителей-сыроедов обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи

Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал адвоката Навального* Сергунина


*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#суд
#убийство
#женщина
#ук
#обвинение
#мужчина
#москва
Читайте нас в
Польские пограничники избили беженца и подкинули его тело в Белоруссию
Польские пограничники избили беженца из Ирана и подкинули его тело в Белоруссию
14 октября 2023, 01:38

Фото: iStock/Stadtratte

Белорусские пограничники у границы с Польшей обнаружили тело беженца из Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета республики.
Инцидент случился в четверг, 12 октября. Пограничники в районе границы обнаружили двух иностранных граждан, один из них не подавал признаков жизни. На место происшествия прибыли медики, они констатировали смерть мужчины, а второму оказали необходимую помощь.

По словам гражданина Ирана, он попал в Белоруссию из Польши. Он рассказал, что их вместе с другом задержали польские силовики. Они избили их, после чего оставили на холоде без воды и еды.

Спустя некоторое время беженцев доставили к белорусской границе, при этом один из них к этому моменту уже был мертв. Военные приказали оставшемуся в живых перетащить тело товарища на Белоруссии, использовав калитку для животных.

Отмечается, что с начала 2023 года белорусскими пограничниками зафиксировано девять случаев гибели беженцев на границе с Польшей.

Читайте также:

ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки с детьми

Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа

На юге Израиля нашли тела 200 человек
#смерть
#человек
#инцидент
#мужчины
#медики
#происшествия
#тела
#польша
#белоруссия
#беженцы
Читайте нас в
В ДНР загорелся газопровод высокого давления
14 октября 2023, 01:15

Фото: iStock/VeroRo39

В населённом пункте Кутейниково в ДНР загорелся газопровод. Об этом правительстве республики сообщило в Телеграм-канале.
Инцидент случился в Амвросиевском районе. В настоящее время на место происшествия направились оперативные службы, а также руководитель «ДонбассГаза» Андрей Иченко.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал, причины возгорания выясняются.

Читайте также:

В Красноярске родителей-сыроедов обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи

Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал адвоката Навального* Сергунина
#инцидент
#происшествия
#пожар
#днр
#газопровод
Читайте нас в
В Красноярске родителей-сыроедов обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи
В Красноярске родителей обвинили в смерти дочери, не получавшей белковой пищи
14 октября 2023, 01:05

Фото: Фотобанк Московской области

В Красноярске супружеской паре предъявили обвинения по факту смерти их двухлетней дочери, которую родители с рождения лечили нетрадиционными методами и лишили белковой пищи. Об этом пишет RT со ссылкой на СУ СК РФ по Красноярскому краю.
«В Красноярске предъявлено обвинение супружеской паре в ряде преступлений в отношении двухлетней дочери», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что жители Красноярска не осуществляли своевременное и качественное кормление девочки с момента её рождения, полностью исключив из рациона ребёнка мясо, молоко, рыбу и яйца. Из-за этого у девочки развились анемия и хроническое расстройство питания.

При этом обвиняемые отказались от медицинской помощи ребёнку и обращались исключительно ​к специалистам нетрадиционной медицины.

Читайте также:

Мошенники украли со счета пенсионерки с Рублёвки более восьми миллионов рублей

Рабочего насмерть придавило бетонной плитой на севере Москвы

Подмосковные спасатели помогли 150-килограммовому пациенту, уснувшему с сигаретой
#молоко
#мясо
#родители
#ребёнок
#смерть
#ск рф
#красноярский край
Читайте нас в
Достижения.рф