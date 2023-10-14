Победителю шоу «Танцы» Щебету грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Победителю шоу «Танцы» Дмитрию Щебету грозит до трех лет тюремного заключения за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, Щебета задержали в Москве с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили такси в 3 часа ночи на Звенигородском шоссе.
Во время проверки сотрудниками ДПС Щебет сильно нервничал, когда ему задали вопрос о наличии запрещенных веществ или предметов, он стал переживать еще сильнее. Его задержали и увезли в полицейский отдел.
У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества. Однако из-за невнятной речи танцор не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда у него появились наркотики. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ».
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Во время проверки сотрудниками ДПС Щебет сильно нервничал, когда ему задали вопрос о наличии запрещенных веществ или предметов, он стал переживать еще сильнее. Его задержали и увезли в полицейский отдел.
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Екатерина Коршунова