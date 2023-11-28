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«Побег из Шоушенка»: Украинец сбежал из военкомата через окно с решеткой на втором этаже

В Закарпатье мужчина сбежал из военкомата через окно на втором этаже
28 ноября 2023, 20:00
Фото: istock / Oleksander Bontei

Фото: istock / Oleksander Bontei

В Закарпатской области Украины мужчина сбежал из военкомата через окно второго этажа. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.
По данным агентства, инцидент произошел в городе Мукачево. Мужчина вылез из окна с проломленной решеткой. После этого за ним гонится мужчина в военной форме.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.


Ранее сообщалось, что пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону специальной военной операции и сбежали из части. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#окно
#инцидент
#мужчина
#военком
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Девушка узнала об измене парня, когда он делал ей предложение
Independent: Парень решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене
28 ноября 2023, 20:40

Фото: istock / AntonioGuillem

Американка по имени Тиффани Лин рассказала, что случайно узнала об измене молодого человека, когда он собирался сделать ей предложение. Об этом девушка рассказала в TikTok, пишет Independent.

По словам девушки, она встречалась с ним 2 года и очень любила его. В один из дней парень решил сделать ей предложение руки и сердца и отвез в парк аттракционов.

«Он собирался покататься на одном из аттракционов и отдал мне свой телефон со словами: «Сними это, я хочу, чтобы ты увидела, что произойдет», — вспоминает Тиффани .
Но парень забыл выключить уведомления, и несостоявшаяся невеста заметила сообщения от любовницы.  Она злилась, что парень за несколько часов отменил с ней встречу. 

«И я стою в толпе с сотнями людей, может быть, даже с тысячами людей, пытаясь держать руки ровно и снимать то, что происходит, пока он делает предложение и объявляет об этом всей этой чертовой арене», — поделилась эмоциями девушка.
 После попытки сделать предложение она отвела мужчину в ближайший ресторан, где сообщила ему, что знает об измене. В результате девушка рассталась с неверным молодым человеком.

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#девушка
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#отношения
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В Москве бизнесмен закупился в ЦУМе почти на полмиллиона, но забыл пакет и уехал
28 ноября 2023, 20:10

Фото: istock / aarrows

В Москве бизнесмен купил в ЦУМе вещей на 400 тысяч рублей, но оставил пакет на тротуаре и уехал.
Как рассказал 26-летний Магомед телеграм-каналу SHOT, после шоппинга он вышел на улицу, заказал такси, а пакет поставил на асфальт. Мужчина куда-то очень спешил в 7 вечера и сразу запрыгнул в приехавший автомобиль, забыв про обновки.  

Когда Магомед опомнился и вернулся, разумеется, пакета на месте уже не было. Предприниматель обратился в полицию за помощью. Магомед — руководитель айти-компании, которая занимается онлайн-образованием.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины мужчина так сильно не хотел служить, что сбежал из военкомата через решетку окна на втором этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#онлайн
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В Сибири хозяйка алабая напала на женщину, сделавшую ей замечание о наморднике
В Новосибирске хозяйка алабая избила женщину из-за замечания о наморднике
28 ноября 2023, 19:38

Фото: istock / dimid_86

В Новосибирске хозяйка собаки напала на прохожую после того, как ей сделали замечание об отсутствии намордника у ее животного. Об этом сообщает NGS.
Перепалка произошла 27 ноября в Октябрьском районе города. Пострадавшая рассказала, что шла домой с маленькой собакой породы сиба-ину. По пути она увидела женщину, которая выгуливала алабая без намордника. Собака сорвалась с поводка и начала прыгать на другую собаку, которая гуляла с семейной парой. Владелица алабая оттащила его в машину.

Хозяйка сиба-ину сняла драку собаку на телефон, что заметила владелица напавшей собаки. Это ей не понравилось.

«Я ей ответила, что такую породу собак закон обязывает гулять в наморднике, что за это есть ответственность. На что она достала алабая из машины и повела его в мою сторону, стала натравливать его и угрожать, что сейчас спустит его и он загрызает меня и мою собаку», — поделилась потерпевшая.
Она ударила женщину палкой несколько раз по голове. Медики диагностировали пострадавшей сотрясение мозга. Сибирячка обратилась с заявлением в полицию.

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#собаки
#врачи
#телефон
#собака
#закон
#машины
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Стало известно, какими веществами отравили жену главы ГУР Украины Буданова
Экс-глава спецслужбы Украины Кондратюк: Буданову отравили ртутью и мышьяком
28 ноября 2023, 19:20

Фото: iStock/wutwhanfoto

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк раскрыл, какими веществами была отравлена супруга руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
В эфире радиостанции «НВ» он сообщил, что согласно результатам анализов в крови были обнаружены такие вещества как мышьяк и ртуть. 

Ранее украинские источники сообщали, что Марианна Буданова была госпитализирована с отравлением тяжёлыми металлами. В настоящее время она проходит лечение. Помимо неё с отравлением в клиники поступили ещё несколько сотрудников Главного управления разведки украинского военного ведомства. 

При этом Кондратюк подчеркнул, что отравились не охранники, находящиеся рядом с Будановой, а другие высокопоставленные лица и руководители ведомства. 

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Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
«Город55»: В Омске пять мобилизованных россиян отказались ехать на СВО и сбежали
28 ноября 2023, 18:57

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Из воинской части, расположенной в деревне Черехе Псковской области, сбежали пять мобилизованных мужчин. Об этом сообщает «Город55».


По информации издания, мужчины в возрасте от 26 до 28 лет более месяца назад самовольно покинули расположение части. Военнослужащие допускают, что они могли отправиться домой. 

В отношении мужчин возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части»). Им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения. 

Отмечается, двое из них уже находятся в федеральном розыске. 

Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мобилизация
#сво
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Сын Боярского раскрыл подробности о состоянии отца
Сын Михаила Боярского подтвердил инфаркт у отца
28 ноября 2023, 18:51

Фото: iStock/wildpixel

Сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что у его отца был диагностирован инфаркт, однако сейчас арстист чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
«Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», - сообщил Боярский-младший.

По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние отца.

Напомним, ранее стало известно, что артиста РСФСР Боярского доставили в реанимацию Мариинской больницы еще 27 ноября. Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.

По информации Shot, инфаркт у Михаила Боярского не подтвердился, от этом сообщила PR-менеджер артиста Надежда Дуванова. По ее словам, сейчас врачи проводят обследования, чтобы поставить точный диагноз. Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо.

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#артист
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#больница
#врачи
#диагноз
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ФСБ и МВД обнаружили склады с контрафактными кроссовками Nike, Puma и Reebok
РБК: МВД возбудило два дела из-за подделки кроссовок Puma и New Balance
28 ноября 2023, 18:45

Фото: iStock/O_Lypa

Склады контрафактной обуви с логотипами известных брендов обнаружили сотрудники ФСБ и МЧС во Владимирской области. Об этом сообщает РБК.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 40 тысяч пар обуви под брендами New Balance и Puma и ещё порядка 100 тысяч пар обуви Adidas, Ecco, Nike и Reebok. 

Обувь была обнаружена на производственном цехе в деревне Вашутино Владимирской области. 

После этого силовики отправились на основные склады в городе Лакинск, где обнаружили ещё более полумиллиона пар обуви тех же брендов. 

По предварительным данным, организатором производства является предприниматель из города Гусь-Хрустальный. 

Отмечается, что было возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного использования товарного знака New Balance и такое же дело по использованию марки Puma. 

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#фсб
#мвд
#предприниматель
#обувь
#склад
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В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова
Представитель ГУР Украины Юсов подтвердил отравление дены Буданова
28 ноября 2023, 18:11

Фото: iStock/sudok1

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию украинских СМИ об отравлении жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Это подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов», - говорится в сообщении телеканала.

При этом информацию об отравлении нескольких сотрудников ГУР Юсов подтвердить не смог.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация, о том что врачи обнаружили у Будановой отравление тяжелыми металлами. Она попала в больницу после продолжительного ухудшения здоровья. Сейчас она уже в порядке после лечения, однако продолжает находиться под присмотром медперсонала. 

Позже стало известно, что тяжелыми металлами отравлена не только жена главы ГУР, но еще и несколько сотрудников данного ведомства. Предполагается, что отравили сотрудников ГУР Украины и Марианну Буданову через еду.

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Двухлетняя девочка отравилась наркотиками в Подмосковье

В Петербурге отец отравил четырёхлетнего сына наркотиками
#врачи
#отравление
#сми
#информация
#украина
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Девочку выбросили из окна школы в центре Москвы
СК РФ проводит проверку по факту падения школьницы из окна в Москве
28 ноября 2023, 16:45

Фото: istock / Marina Gordejeva

Школьница во время игры выпала из окна образовательного заведения в центре Москвы. Следователи организовали проверку в школе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.

«24 ноября в одной из столичных школ, расположенных в центре Москвы, в ходе игры произошло падение несовершеннолетней из окна. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.
Сообщалось, что на перемене школьники открыли окно и толкнули девочка. Отмечается, что она выпала с первого этажа. Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. 

Сейчас следователи опрашивают директора и учителя школы, а также свидетелей инцидента. 

Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка в Санкт-Петербурге выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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