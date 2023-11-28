«Побег из Шоушенка»: Украинец сбежал из военкомата через окно с решеткой на втором этаже

Фото: istock / Oleksander Bontei
В Закарпатской области Украины мужчина сбежал из военкомата через окно второго этажа. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.
По данным агентства, инцидент произошел в городе Мукачево. Мужчина вылез из окна с проломленной решеткой. После этого за ним гонится мужчина в военной форме.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону специальной военной операции и сбежали из части. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак