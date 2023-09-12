Почему военный ВСУ заявил, что рад оказаться в российском плену

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Солдат рассказал, что в армии не служил, проходил обучение в Великобритании, и был призван из Херсона. Зиновик родился в 1986 году, у него трое несовершеннолетних детей и престарелые родители, за которыми он ухаживает. В Великобританию его направили на полигон в город Варкоп, где мужчина приобретал боевые навыки.
«Нас обучалось несколько сотен. Тактика, ведение боя в различных местностях: лес, окопы, городская застройка», — поделился Зиновик.После прохождения подготовки, Зиновик стал участником контрнаступления ВСУ на западе ДНР. В одном из боев его машину подбили, а сам солдат украинской армии получил серьезное ранение. Евгений признался, что сослуживцы спрятали его в подбитом Mastiff, в котором он пролежал 4 дня. Раненого нашла российская разведка, накормили и отвезли в госпиталь. Сейчас Евгений Зиновик проходит лечение и признается, что даже рад попасть в плен.
«Лечение получил, все в порядке. Рана полностью зажила. Врачи хорошо выполняют свою работу, заботятся, вылечивают», — заключил мужчина.
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