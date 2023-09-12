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Почему военный ВСУ заявил, что рад оказаться в российском плену

12 сентября 2023, 10:06
Фото: istock / Michele Ursi

Фото: istock / Michele Ursi

Раненный украинский военный, Евгений Зиновик, которого сослуживцы бросили на поле боя в подбитом британском бронеавтомобиле Mastiff, рассказал, что обрадовался, когда попал в российский плен.
Мужчине пришлось 4 дня ждать, когда его обнаружит российская разведка. Информацию сообщает агентство РИА Новости.

Солдат рассказал, что в армии не служил, проходил обучение в Великобритании, и был призван из Херсона. Зиновик родился в 1986 году, у него трое несовершеннолетних детей и престарелые родители, за которыми он ухаживает. В Великобританию его направили на полигон в город Варкоп, где мужчина приобретал боевые навыки.


«Нас обучалось несколько сотен. Тактика, ведение боя в различных местностях: лес, окопы, городская застройка», — поделился Зиновик.
После прохождения подготовки, Зиновик стал участником контрнаступления ВСУ на западе ДНР. В одном из боев его машину подбили, а сам солдат украинской армии получил серьезное ранение. Евгений признался, что сослуживцы спрятали его в подбитом Mastiff, в котором он пролежал 4 дня. Раненого нашла российская разведка, накормили и отвезли в госпиталь. Сейчас Евгений Зиновик проходит лечение и признается, что даже рад попасть в плен.

«Лечение получил, все в порядке. Рана полностью зажила. Врачи хорошо выполняют свою работу, заботятся, вылечивают», — заключил мужчина.

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#солдат
#разведка
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В Подмосковной Электростали мужчина обезвредил стрелка, убившего одного человека
12 сентября 2023, 10:20

Фото: istockphoto / Prathaan

В Подмосковье злоумышленник пришел в кафе с ружьем и открыл огонь по выходящим из заведения мужчине и женщине.

Злоумышленник напал на жителей возле кафе «Колибри» в городе Электростали. В результате происшествия мужчина, в которого стрелял злоумышленник получил ранение в области живота и экстренно был доставлен в областную больницу Электростали, но спасти его не удалось, он умер в больнице. 

Преступника обезвредил очевидец инцидента — Михаил С., который сзади набросился на него и повалил на землю. Этот героический поступок был зафиксирован камерой системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Михаил поступил как настоящий мужчина, рискнул своей жизнью, чтобы спасти людей.

Злоумышленником оказался ранее уже судимый за убийство и грабеж 48-летний местный житель. Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело.

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Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Новосибирском.

Названы причины аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний».

В Москве обнаружено тело мужчины с отрубленной головой.
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#ранение
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Названа причина аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел из-за протечки гидросистемы
12 сентября 2023, 07:48

Фото: iStock/AVZimovskoy

Самолет А320 «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Сочи-Омск, вынужден был совершить экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за протечки гидросистемы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Пилоты приняли решение развернуть в Толмачёво, там полоса длиннее и посадка была бы более безопасной. Однако, чтобы долететь до места назначения лайнеру не хватило топлива. В итоге воздушное судно было посажено в поле под Новосибирском. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.

Людей вывезли в пункт временного размещения в ДК села Убинское Новосибирской области. Им предложили чай и горячее питание. Также с теми, кто нуждается в психологической помощи, работает психолог.

В МЧС уточнили, что всего на борту А320 находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

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В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Новосибирском

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#самолет
#судно
#питание
#чай
#пилоты
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В Москве обнаружено тело мужчины с отрубленной головой
12 сентября 2023, 07:42

Фото: iStock/Fedorovekb

На севере Москвы 12 сентября, во вторник, обнаружено тело мужчины, у которого была отрублена голова. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой. На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения», - говорится в сообщении ведомства.

На место также выехал заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев. Работа полиции проходит под его личным контролем.
По факту убийство возбуждено уголовное дело. Личность мужчины устанавливается. Также выясняются обстоятельства, при которых наступила смерть.

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#уголовное дело
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В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
В Росавиации прокомментировали экстренную посадку самолета «Уральских авиалиний»
12 сентября 2023, 07:08

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Самолёт А320 «Уральских авиалиний» благополучно приземлился в Каменке Новосибирской области, осуществляя экстренную посадку. Об этом сообщили в Росавиации.
«В 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область)  благополучно осуществлена  незапланированная посадка  самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Сочи-Омск», - говорится в сообщении ведомства.

Всего на борту было 159 пассажиров, а также 6 членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Все люди сейчас размещены в ближайшем населенном пункте.

По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.

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#сочи
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#омск
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Новосибирском
Baza: Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Новосибирском
12 сентября 2023, 07:01

Фото: iStock/Takosan

В районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По информации канала, в самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка. Отмечается, что перед посадкой воздушное судно подавало сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы, но вскоре самолет пропал с радаров.

Предварительно, самолет при посадке остался цел, возгорания не последовало. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.


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Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения школьника в Челябинской области

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#самолет
#судно
#информация
#происшествие
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В Европе уточнили запрет на въезд россиян на личных автомобилях
Еврокомиссия: запрет на въезд российских авто в ЕС действует с 2022 года
12 сентября 2023, 05:52

Фото: istockphoto.com/VanderWolf-Images

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время. Ферри также отметил, что члены Евросоюза должны следить за соблюдением санкционных ограничений для российских граждан.
Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время. Ферри также отметил, что члены Евросоюза должны следить за соблюдением санкционных ограничений для российских граждан.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что не все предметы из списка запрещенных должны быть конфискованы при въезде в ЕС. Он пояснил, что если российские граждане пересекают границу с личными вещами и одеждой, включенными в список запрещенных предметов, это не означает нарушения санкций.

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#запрет
#нарушения
#ес
#ек
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Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения школьника в Челябинской области
12 сентября 2023, 05:19

Фото: сайт СК РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин провести доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и предоставить ему доклад. Об этом сообщил СК России в официальном Телеграм-канале.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. по данному факту организовать доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и представить доклад о ходе ее проведения», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет об избиении мальчика группой подростков возле школы. Драка была запечатлена на видео.

В СК добавили, что пострадавший хотел уладить конфликт и убежать, но его силой вовлекли в драку. Местные жители рассказали, что одна и та же группа подростков регулярно устраивает подобные драки.

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#бастрыкин
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Полицейские в Ленобласти приняли экстренные роды на улице и спасли ребёнка
12 сентября 2023, 05:09

Фото: Фотобанк Московской области

Правоохранители поселка Шапки Ленинградской области 7 сентября приняли экстренные роды на улице и спасли новорожденного. Об этом пишет «360» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В публикации говорится, что полиция примерно в 04:00 получила сообщение, что на дороге стоит беременная женщина, у которой началось кровотечение. На место отправились старший сержант Иван Миронов и сержант Иван Дмитриев, туда же вызвали скорую помощь.

«У 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды», — сообщили в МВД.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно среагировали и приняли у женщины роды, так как состояние петербурженки могло навредить ей и ребенку. Мальчик после появления на свет не подавал признаков жизни, однако задышал после профессиональных действий полицейских.

Прибывшие на место инцидента медики забрали роженицу и ребенка в перинатальный центр.

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Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына
Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке
12 сентября 2023, 05:02

Фото: kremlin.ru

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится на Дальнем Востоке. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, Владимир Путин устроит официальный прием в честь Ким Чен Ына в ходе переговоров.

На встрече лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая сотрудничество между Россией и КНДР в различных областях, региональную ситуацию, а также международные вопросы, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

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